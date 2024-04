Mire számíthatunk az idei nyári szezonban Balatonalmádiban?

– Balatonalmádi egyre színesebb kulturális kaleidoszkóp a Veszprém vármegyei és a kelet-balatoni kistérségben is. A város programjaival a gyermekektől egészen a szeniorvilágig képes megszólítani mindenkit, az emberek a kifinomultabb rendezvényektől a könnyedebb eseményekig megtalálhatják a számításukat. Ha pedig valamiből hiányt éreznek egyes városlakók, mindig ott van a lehetőség, hogy megvalósítsák elképzeléseiket; erre a városban teret adunk, hiszen az itt élők nyugodt gyarapodásáért, az idelátogatók tartalmas kikapcsolódásáért dolgozunk. Akik ide járnak, azért teszik, mert szeretik Balatonalmádit. Májustól októberig többen vagyunk a városban, több programmal készülünk, és erre biztatjuk vendéglátósainkat is. Fontos, hogy a vacsora mellé műsort is szolgáltassanak. Városunkban mindig történik valami, érdemes nyitott szemmel járni, minden hétvégén van valamilyen program.

Milyen új programokat kínálnak?

– Idén 35 éves Balatonalmádi, így a születésnapi hétvégén megrendezzük az első Folk Utcazene-fesztivált május 18–20. között a Szent Erzsébet Ligetben, de a többi négy városrészbe is viszünk kísérőprogramokat. 150 éve nyílt meg az első strandszezon Balatonalmádiban, és 125 éve nyitotta meg kapuit a Kneipp intézet, erre az alkalomra fotókiállítással készülünk. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően pedig az elkezdett kulturális fejlesztéseket tovább viszi a város. Balatonalmádi idén is az egyik helyszíne lesz a Magyar Mozgókép Fesztiválnak június 12–15. között, rá két hétre, június 28–30. között Magyarország legnagyobb nemzetközi utcaszínházi eseménye, a VI. Bondoró Fesztivál érkezik az Öregparkba. Meghallgattuk polgáraink kérését, és az említett fesztivál ideje alatt reggelente lehetőségük lesz sétálni a kedvenc part menti szakaszukon a helyieknek. Júliusban a Budatava strandra retró hétvégét viszünk, és a tavalyi évben újrapozicionált Almádi Bormustra is biztosan a városban lesz augusztus 15–20. között. A Pannon Egyetemmel együttműködve pedig a második napelemmel működő kishajós nemzetközi verseny, a Solar Boat Challenge is Balatonalmádiba érkezik augusztus végén. Heti rendszerességgel elindult az Almádi Ifi Klub és az Almádi Filmklub is a Kerényi Imre kolostorban. Nyáron a Honismereti és Városszépítő Körnek köszönhetően pedig ismét villa- és templomséták várják az idelátogatókat, de javaslom a programot a helyieknek is, ismerjük meg Balatonalmádit!

Fabó Péter polgármester

Fotó: önkormányzat/Domján Attila

Mikor nyitnak a strandok?

– A tervek szerint május 24-én nyit ki a város üzemeltetésében lévő négy strand. Idén május 23-áig a helyi lakosok elővásárlással még kedvezményesebben vehetik meg az egész szezonra szóló bérletet a városházán. A Wesselényi strand előtti platánsorra kiírtunk egy eddiginél szigorúbb önkormányzati pályázatot minőségi gasztrokulturális rendezvénytér kialakítására. A színvonal, a magas minőség ugyanis alapvető számunkra. Úgy látjuk, ezt igénylik is az emberek.