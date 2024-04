Az ajkai kórház működése kezdetén az ország minden részéről érkeztek a szakemberek, többségük fiatalként. Szerettek munkaidőn túl is együtt lenni, kirándulni. Így alakult meg 1974 februárjában az egyesület.

Fennállása 50. évfordulóját ünnepli az idén az Ajkai Kórház Sportegyesület

Fotó: Gyarmati László

Mag Éva elnök, akinek a szervezet megalakulásában és az elmúlt fél évszázados működésében is fontos szerepe volt, a napokban a Nagy László Városi Művelődési Központ József Attila utcai épületében tartott összejövetelen elmondta, hogy az első túrájukon Csingervölgyben jártak. Jól érezték magukat, elhatározták, hogy folytatják. Az egyesület szabadidősport csoportként működik, versenyzőjük nincs, lelkes természetjáró annál több. A következő úti céljaik a cseszneki vár és a Cuha-völgye volt, majd egyre távolabbra mentek. Elkezdték a Kéktúra útvonalát, amely ekkor még országos volt. Káldi Géza is csatlakozott hozzájuk, aki azóta is természetjáró a népes csapatával. Megszervezték az első túravezető tanfolyamot, majd 1992-től a turistajelzések festését. Egy időben vízitúráztak is Ozorai Sándorral. Németh Béla elvégezte a vízitúravezetői tanfolyamot. Jártak Ajka több testvérvárosában, így a németországi Unnában és az ausztriai Weizben, sőt Svédországig is eljutottak. Az Egészségügyi Nyugdíjas Klub nemrég csatlakozott hozzájuk 36 fővel. A klub tagja az Országos Gyalogló Idősek Klubjának.