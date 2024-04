Méltatta Ambrus Tibor az eseményt, mely tovább népszerűsíti Csopakot és idegenforgalmi szempontból is nagyon jelentős lesz. Mihályi László, a PNT elnöke elmondta, az egész országból 328 tételt hoznak el, valamennyi kereskedelmi forgalomban van. Ezeket a pálinkamintákat a verseny előtt átvizsgálja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A fődíjak mellett átadnak különdíjakat is, és kiválasztja majd kedvencét Csopak. A mintákat 21 tagból álló, szakértői zsűri értékeli, élén Béli Géza, a PNT alelnökével, aki a verseny szakmai elnöke. Különféle kategóriákban – például csonthéjas gyümölcsökből készült pálinkák – hirdetik meg a versenyt. Ezen belül versenyez egymással a szilva, a cseresznye, a meggy és a barackpálinka. Kiválasztják a kategóriák győzteseit, közülük kerül majd ki az ország legjobb pálinkája, amit szintén ezen a versenyen választanak ki. Mint ismert, a törkölypálinka a kipréselt szőlő után visszamaradt magból, héjból és szőlőhúsból készül.

Ambrus Tibor polgármester, Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) elnöke a PNT elnökségével Csopakon

Fotó: önkormányzat

Mihályi László, a PNT elnöke 11 éve rendezi meg az országos versenyt, és már kezdetben úgy döntöttek, hogy minden évben máshol. Csopakra azért jönnek, mert fontosnak tartják, hogy ezen a balatoni településen is bemutatkozzanak. Mindemellett a községben évtizedek óta kisebb pálinkaversenyeket rendeznek, a vezetés elkötelezett az említett ital mellett. Az elnök utalt rá, minden este lesz Pálinkázz okosan! című rendezvény is, ahol képzett bírálók mutatják be a pálinkákat. Elmondják például, hogy milyen hőfokon kell kóstolni a pálinkát és mik a jellemzői az egyes gyümölcsökből készült italoknak. A részletekről a PNT honlapján lehet tájékozódni.