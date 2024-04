Halmay Gábor a helyszínen elmondta, a teremtésvédelem az egyik legfontos céljuk, ezt mindig szem előtt tartják. Úgy vélte, saját lakókörnyezetünk szebbé tételében az elmúlt években Veszprém jó úton járt és jár, és felelősséget éreznek azért is, hogy a város külterülete is minél kevésbé legyen szemetes. Hangsúlyozta azt is, ebben a munkában is számíthat a város az IKSZ-re.

Fotó: Nagy Lajos

Simicskó István kijelentette, a Kereszténydemokrata Néppárt politikai krédója nem más, mint az emberközpontú politika felmutatása. A KDNP politikai tevékenysége során kiemelten fontos a teremtett világ védelme, megbecsülése és megóvása, ezért is csatlakoztak a TeSzedd! mozgalomhoz.

Arról is beszélt a frakcióvezető, hogy ne csak most, hanem mindennap figyeljünk oda a teremtett világ szépségére: becsüljük meg a világot, becsüljük meg a Földet, amit ránk hagytak őseink, szüleink, nagyszüleink. Hozzátette: Veszprémben is nagyon sokan csatlakoztak a mozgalomhoz.

Magyarországon egyébként az egy főre jutó hulladék évente átlagosan 400 kilogramm, míg Ausztriában több mint 800 kilogramm volt tavaly, de Luxemburgban és Dániában is jóval 700 kilogramm felett van ez a szám. Tehát hazánk nem áll rossz helyen európai viszonylatban, azonban tovább kell csökkentenünk a szemetelést és a környezetkárosítást.

Érdekes volt látni, hogy húsz perc alatt hétzsáknyi szemetet szedtek a KDNP és az IKSZ önkéntesei az út menti bokrokból...