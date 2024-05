Jézus biztat ezekkel a szavakkal, amikor megígéri a tanítványoknak, hogy elküldi a Pártfogót, a Szentlelket, aki megtanítja majd őket mindenre, és eszükbe juttat mindent, amit ő mondott nekik. Nem hagyja árván a tanítványokat, eljön hozzájuk. Nem hagy bennünket sem árván, eljön hozzánk. A görög pártfogó szó más jelentése: bátorító, szószóló, vigasztaló. Ő az, aki bátorít, vigasztal, mellénk áll. Teljes elhagyatottságban, rettegtető nyomorúságban, betegségben, haláltusában, gyászban is megvigasztal, segít, megerősít, megtart a hitben, reményt és békességet ad.

Akiben a Szentlélek munkálkodik, az az ember cselekedetein is meglátszik. Sőt, az az ember is érzi. Mert békesség tölti el a szívét. El tud jutni arra a lelki békességre, amely valamilyen nehéz élethelyzet közepette is megmarad benne. A Szentlélek elvezeti a lelki békességre. Derű sugárzik belőle, életének nehézségei közepette is, mondja a lelkész.

Ezt tapasztalhatjuk meg valamennyien, akiket a Szentlélek vezérel. Nagyon sok a kín, a fájdalom, a szenvedés, gyötrődés, de mindenen túl ott van Isten békessége. Mikor úgy tűnik, hogy nem bírjuk a ránk rakott terheket, a napi feladatokat, lelki és testi kínokat, elcsüggedünk a megpróbáltatások miatt és már vonszolni sem tudjuk magunkat, nincs erőnk továbblépni, akkor újra meg újra megszólal Isten igéje: Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!

Békesség néktek!