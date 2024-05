A gála első részében a gyermekek és a szenior csoport tagjainak táncát láthatta a közönség, a második részben a felnőtt csoport lépett színpadra.

A művészeti csoport tagjait és a nézőket Ajka Város Önkormányzata és Schwartz Béla polgármester nevében Dorner László alpolgármester köszöntötte. Az alpolgármester gratulált Ramasz László örökös aranysarkantyús táncosnak, akinek a kiváló szakmai tudását és elhivatottságát nemcsak a térségben, hanem az egész Kárpát-medencében elismerik. Az idén a kultúra kiváló művelőjeként önkormányzati kitüntetésben részesült.

A tánccsoport alapítói felismerték, hogy a városban vannak olyan hagyományok és értékek, amelyekre érdemes alapozni. Azokat viszik tovább a jelenlegi tagok nagy elhivatottsággal. A táncosok a tudás mellett kapnak boldogságot, hiszen azt csinálják, amit szeretnek, jól érzik magukat, közösséghez tartoznak. Elkezdődött a gyermekek oktatása is, amely fontos és hasznos, valamint létrejött a szenior csoport is. A felnőtt csoport rendszeresen gyakorol. Munkásságukat számos díjjal ismerték el országszerte és határon túl is, amellyel a város hírnevét is öregbítik. Az oktató Fodor Eszter és Ramasz László. Az alpolgármester köszönetet mondott Bábics Valériának, a művelődési ház igazgatójának, aki biztosítja a próbákhoz a lehetőséget.

A műsor előtt elhangzott, hogy a tánccsoport utánpótláscsoportjában 220 óvodás és iskolás táncol. Közülük a Ramasz László művészeti vezető által 2016-ban alapított Hömbölgő a nyitó darabban nyárádmagyarósi táncokat mutatott be. A Csurgó és a Pokol-lik együttesek negyedik osztályos tagjai az előadással búcsúztak az iskolai néptáncoktatástól.

A műsor második részében a felnőtt csoport felszabadult, őszinte mulatása következett székely anekdotákkal, tanulságos történetekkel, a tájegység adatközlői, Máté Ibolya, Máté Dezső, Fábián Tímea és Varró Huba, segítségével. A zenét a Zagyva banda, Németh Dénes és Koncz Gergő szolgáltatta.