A megható összejövetelen részt vett Porga Gyula polgármester, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, természetesen a házigazda, Neveda Amália intézményigazgató, korábbi és jelenlegi iskolavezetők, pedagógusok.

Porga Gyula köszöntőjében arról beszélt, milyen nagy dolog összetartani egy-egy közösséget, pláne a sokra hivatott pedagógusokat. Akkor sikerül, ha van feladat. Áldozat is, mert a legdrágábbat, az idejüket adják óvónőink, tanítóink, tanáraink egy nagyobb közösségnek, de magának a városnak is. Ez az, amit meg kell köszönni: aktív koruk teljesítményét, no meg a nyugdíjas időszakét. A Tündérkezek című kiállításon látható, mennyi értéket hoztak, hoznak létre második alkotó korszakukban. Végül mosolyogva azt kívánta, sikerüljön együtt ünnepelni a Laczkó Dezső Nyugdíjas Pedagógus Klub századik születésnapját is!

Ovádi Péter, ahogy mondta, ő maga ötven éve még tervben sem volt, amikor a közösség megalakult, most pedig elismeréssel figyeli, mennyi mindent tettek e közösség tagjai egymásért, a településért, amely véleménye szerint az ország legszebb városa. Éppen ezért érezzük itt ennyire jól magunkat. Köszönet ezért a pedagógusoknak is, akik mindig itt voltak, formálták a gyerekeket, a várost, akik megvalósították, amire mi csak gondolni tudtunk.

A köszöntők után következett a Tündérkezek kiállítás megnyitója Herth Viktória művészettörténésztől, a Művészetek Háza igazgatóhelyettesétől. – Amikor az ember ideges, fáradt, megbántott, szomorú, el tud menekülni egy másik világba, az alkotás világába – kezdte mondandóját. Az elmúlt időszakban a pandémia, a háború, a minapi merénylet is adott ehhez indítékot a mindennapok történései mellett. A kiállításon ezzel szemben megtestesülni látjuk a szabadságot; alkotni az alkotás öröméért. Ezért lehet a szabadság időszaka, a nyugdíjas alkotókor – hangsúlyozta Herth Viktória.