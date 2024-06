Azt írták, szombattól az előszezoni időszaknál is gyakoribb vonatközlekedéssel, több IC-kocsival és motorvonattal, valamint javuló szolgáltatásokkal teszi kényelmesebbé a balatoni kirándulásokat a MÁV–Volán-csoport. Ekkortól a keleti országrészt (Miskolc, Debrecen, Békéscsaba, Szeged és Szolnok térségét) is közvetlen járatokkal kapcsolják össze a Balatonnal.

A tájékoztatás szerint a Volánbusz az ország számos térségéből helyközi és helyi járataival idén is megkönnyíti a Balatonnál nyaralók és kirándulók közlekedését, illetve az ország számos térségéből biztosít közvetlen eljutást a tóhoz.

Az utasok visszajelzései alapján a nyári menetrendi időszakra fakultatív helybiztosítási lehetőséget vezetnek be a Kék Hullám, a Tópart és a Balaton InterCityk 300 forintos helyjeggyel igénybe vehető kocsijaiban a vonatok helyjegy nélküli, azaz a Balaton-parti szakaszán, továbbá a Szombathelyig közlekedő Kék Hullám IC vonatok esetében egészen Szombathelyig.

Az utazáshoz a MÁV–Volán-csoport új útvonaltervező-szolgáltatását, az Emmát érdemes használni. A Balaton környéki utazási lehetőségekről a Volánbusz honlapján is lehet olvasni.