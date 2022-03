Ugyanis Kovács Ákos volt a vendége a központnak, aki teltházas és kitűnő hangulatú előadáson mutatta meg szépírói énjét. A saját élményei, élettörténetei ihlette Ezt nem lehet megúszni című, novellákat és elbeszéléseket tartalmazó könyve az MCC Press kiadásában látott napvilágot.

- Hogy miben más az író Ákos, mint a színpadi? Semennyiben és mindenben - fogalmazott a Kossuth díjas művész.

Szerinte a lírai én, önző én. Ám minél szubjektív dolgot kapunk, néha annál egyszerűbb azzal azonosulni. Ugyanakkor a lírai működés gyakran nehezen összeegyeztethető a társadalmi normákkal. Az epikus én viszont a másik ember történeteire figyel, "ha elfogadjuk ezt, ha nem". A rá ható prózai szerzők olyan figurák voltak, akiknek a prózájából kitetszett, hogy érzékenyen figyelik a világot és benne az embereket.

Mesélt más mellett gyermekkori olvasási élményeiről, arról is, mennyire meglepte fiatalon, hogy nem csak magasztos témákról, hanem hétköznapi sorsokról is lehet írni. Azt, hogy mit gondol az olvasásról, saját történetekkel is megtámogatta, a hallgatóság nagy örömére.

Úgy vélte, azért olvasunk kevesen manapság, mert "nekünk kell vetíteni a képeket a saját elménk filmvásznára".

- Olvasni érzelmi és szellemi befektetés - fogalmazott.

Szó esett arról is, hogy "meg lehet-e tanulni írni?" Ebben nem hisz, szerinte inkább az működik (vagy kellene, hogy működjön), hogy akik jól írnak, azokat sokat olvassuk. Ez katarzist okoz, és mi magunk is szeretnénk mindezt kipróbálni. Legalábbis az est főszereplőjével ezt történt. A kötet nem mellékesen 20 év termését öleli fel, és amikor egyre vaskosabb anyaggá kezdett formálódni, Ákos betért egy kiadóhoz. Elmesélte az Ezt nem lehet megúszni című kötet megjelenésének történetét is: már majdnem átadta művét egy ismert kiadónak, amikor megkereste őt az MCC Press. Őket választotta végül, ugyanis sokat jelentett számára, hogy szakmai szinten megkapta azt a megerősítést, amelyre vágyott. Elmondta, büszke arra, hogy olyat alkotott, amely megállja a helyét a piacon, s nem csak azért kerül piacra, mert ő egy ismert előadó.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Megjegyezte azt is, hogy A tenger címmel szerette volna megjelentetni a könyvet, azonban a szerkesztője lebeszélte erről.

- Ez a könyv nem csak egy új szemléletet, hanem új embereket is adott az életben - vallotta meg.

Aztán úgy adódott, hogy egy film is készül: április 5-én mutatják be Ákos első rendezését, A taxist, amelynek főszerepében Papp János lesz látható. (A művész írta a forgatókönyvet is saját novellájából.) A vendégek meglepetésére Ákos felolvasó estté avanzsálta a végén könyvbemutatót, és a lelkes közönség a szerző saját előadásában hallgathatta meg A taxis című írást. Sőt, a dedikálás is össznépi beszélgetéssé változott. A könyvbemutatót Genda Noémi, az MCC Média Iskola hallgatója moderálta.