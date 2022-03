A Naplót arról tájékoztatták, hogy a fesztivál egy többéves kampány, a Deutsch. Karriere. Erfolg. (Német. Karrier. Siker.) csúcspontja; a kampányt a német nyelvterület három országának – Németországnak, Ausztriának és Svájcnak – nagykövetségei indították azzal a céllal, hogy a német nyelvtanulást és a német kultúrát népszerűsítsék. Melanie Wrede, a Lovassy Gimnázium nyelvi lektora és DSD-szakértője (DSD = Deutsches Sprachdiplom, Német Nyelvi Diploma, Németország nemzetközi nyelvvizsgája) a helyi kezdeményező.

Az országos programsorozatból Veszprém sem maradhat ki, hiszen a városban is él magyarországi német közösség, történelmük pedig Gizella királyné óta, több mint ezer éve összekapcsolódik a német nyelvterülettel. Itt a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Eich Mária kereste meg és fogta össze a kezdeményezéshez csatlakozó iskolákat, intézményeket, cégeket és civil szervezeteket.

A programok nagyrészét pályázati forrásból finanszírozzák az Európa Kulturális Fővárosa programon keresztül. Nem titkolt céljuk "hidakat építeni a különböző generációk között"; olyan rendezvényeket szervezni, ami minden érdeklődőnek lehetőséget ad a kapcsolódásra – a nyelvtudás hiánya sem akadály, az események többségében a beszélgetések, előadások magyar nyelven zajlanak.

Hétfőn, március 28-án a Kossuth utcán flashmobbal lepik meg a járókelőket, majd a Lovassyban a német nyelvtanulás előnyeiről tartanak előadást, a nap végén pedig német társasjáték-estet rendeznek minden korosztály részére. Szerdán 10 órától a Megyei Könyvtár ad helyet egy színes, a német nyelvhez, irodalomhoz kapcsolódó rendezvénynek. Csütörtök délután a Lovassyban a diákok prezentációkat mutatnak be “Németek nyomában Veszprémben” mottóval, majd levetítik a „Mi svábok mindig jó magyarok voltunk” című filmet, amelynek alkotói is jelen lesznek és válaszolnak a kérdésekre.

Péntek délután kulturális gálával zárul a nyilvános programok sora az Agórában, itt adják át a “Minden, ami német” kreatív pályázatra beérkezett alkotások díjait is – ezeket a munkákat a megyei könyvtárban lehet megtekinteni a hét során. Ezen felül több intézményi német program is lesz. (Egry úti Óvoda, Dózsa, Botev, Báthory, Szilágyi, Davidikum, Pannon Egyetem, Katedra, MCC, NassMagnet.)

Megtudtuk, a német nemzetiségi önkormányzatnak, amely munkáját a Lovassy Német Nemzetiségi Egyesület és a Németklub is támogatja, több terve van az év hátralévő részére a nyertes EKF pályázaton belül: a lovassys német nemzetiségi tagozatos diákok népismeretből projektérettségit tesznek, egyfajta szakdolgozatot írnak a német nemzetiséghez kapcsolódó témákból. A legjobb tanulmányokból kötetet állítanak össze, és június végén prezentáció formájában be is mutatják az érdeklődőknek. Ősszel a jelenleg felújítás alatt álló Német Ház újranyitását egy társasjáték esttel ünneplik meg – gyerekektől a nagyszülőkig minden korosztályt bevonva. A téli időszakban a Christkindl-hez megújítják az öltözeteket és az ehhez szükséges kellékeket és ezt a hagyományt kimozdítják az iskolai keretek közül, hogy a gyerekek szélesebb körben, több generációnak – például városrészi karácsonyokon, éjféli misén, idősotthonokban – is bemutathassák a Christkindl-játékukat.