Mint elmondták, uniós pályázati támogatással 2021-22-ben felújították a Tihanyi Bencés Apátság 1996-1997-ben épült galériáját, amely az apátság egykori pincéjéhez épült. Kijárata az Apátsági Rege Cukrászda udvarába nyílik, utóbbi szintén teljesen megújult.

A galériában kialakított modern, praktikus térelrendezés, az installációs és biztonsági rendszer, a klimatizálás, illetve a fényvédelem lehetővé teszi, hogy a hagyományos és állandó történeti kiállítás mellett évente több alkalommal is látványos, értékes, köztük képzőművészeti kiállításnak is helyet adjon az apátság.

- A galéria első tárlata keretében Tihany áldott, szent falai között ezúttal a luxust, az eleganciát jelképező, mondhatni műalkotások töltik meg most a galéria tereit, melyekben herendi porcelánok visszhangoznak HerendEcho elnevezéssel - fogalmaztak az apátság képviselői.

Simon Attila, a társaság vezérigazgatója megnyitóbeszédében egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy a porcelánok különleges szépségét a szakértő kezek, a tudás, a tradíció, a lélek, a folyamatos megújulásra törekvés és a szeretet adják. Herenden a porcelánmasszából kezek formálta műalkotások születnek. A sikert azzal érik el, hogy tisztelik a manufaktúra két évszázados tradícióit, melyeket tökéletes harmóniába állítanak a folyamatos megújulással, az innovációval.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság/Pados Adrián

A kiállítás mellett más különlegeséggel is megajándékozzák az embereket a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum látogatási útvonalán. A ráhangolódás az apátsági templom melletti látogatóközpontban kezdődik, ahol egy kisfilmet lehet megtekinteni egyedi értékeikről. Különleges látnivalót kínál a barokk templom, valamint I. András király 2021-ben feltárt kriptája, illetve az az altemplom. A kriptában még most is kutatómunkák zajlanak, ahol nemzeti színű szalaggal díszített koszorú jelöli az alapító király egykori sírhelyét. A történelmi időutazás a monostor földszintjén és pincéjében folytatódik, ahol meg lehet nézni a 2020-ban megnyílt látványos, interaktív kiállítást, ahonnan a galériába vezet az út. Aki megtekinti az ősi monostort, a Rege-udvarban pihenhet, gyönyörködhet a félsziget látványában az újonnan elhelyezett padokon az árnyas fák alatt, és a páratlan panorámát a Balaton királypáholyából is meg lehet tekinteni.