Ezt mondta köszöntőjében Scindele Györgyné, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége helyi csoportja, a Füredi Anna Kör vezetője Fábián Janka: Az Anna-bál szerelmesei című könyvének bemutatóján, a Lipták Gábor Városi Könyvtárban április 20-án, melyet az említett kör szervezett.

Megtelt érdeklődőkkel a könyv bemutatója, mely az ország egyik legelőkelőbb bálját, a város egyik legnépszerűbb társasági eseményét érinti. Fábián Janka szerző és Illés Hajnalka önkormányzati képviselő beszélgetésében szó volt az első bálról, melyet Szentgyörgyi Horváth Fülöp János1825. július 26-án rendezett meg a lányának a Horváth-házban, Balatonfüreden. A fiatal nő akkor ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszár főhadnaggyal. Elhangzott, a szerző máig szeretettel emlékezik nagyanyjára, aki sokat mesélt neki, tisztelete jeléül nevét is felvette és így írja regényeit. Fábián Janka eredetileg angol, történelem, francia szakos középiskolai tanár, már több kötete megjelent, és hosszas tájékozódás, alapos kutatás után írja meg műveit.

Az információkat digitális úton gyűjti össze, ami nagy könnyebbséget jelent, gyorsítja az előkészületet. A kötetekben nők a főszereplők, ahogy Az Anna-bál szerelmesei című regényben is. A könyv két fiatal lány életéről szól, akik a reformkor mozgalmas, pezsgő légkörében nőnek fel, és egy varázslatos füredi nyáron dől el a sorsuk. Kiderül, vajon megtalálják-e a boldogságot választottjuk oldalán? A kötet nemcsak a két lány, hanem a Balaton és Balatonfüred fürdőéletéről is taglalja. Olvasni lehet a 19. század első évtizedeinek hírességeiről, mint József nádor és családja, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kisfaludy Sándor, Wesselényi Miklós. -A reformkort Füred aranykorának is nevezik, nem volt egy diadalmenet, mert természeti katasztrófák is sújtották a települést, amelyekből mindig újjászületett, még szebben és elegánsabban, mint egy főnixmadár, derül ki a recenzióból. A beszélgetésen elhangzott továbbá, a szerző álmai között szerepel, hogy könyvei több nyelven is megjelenjenek, mert így más nemzetek is megismerhetnék a magyar történelmet és kultúrát. A könyvbemutató szép mozzanatát adta, amikor Schindele Györgyné, a Füredi Anna Kör vezetője stílszerűen egy herendi porcelánszívet ajándékozott a szerzőnek ugyanis a bál hölgyvendégei érkezéskor selyemszalagra kötve ezt a szívet kapják ajándékba. Molnár Judit önkormányzati bizottsági elnök pedig egy könyvválogatással lepte meg a vendéget.