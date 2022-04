Szili Gabriella, a David Popper nemzetközi csellóverseny versenyigazgatójának véleménye szerint nagyon fontosak az ilyen alkalmak, hiszen a gyerekeknek kell a szereplés lehetősége, ez is hozzájárul fejlődésükhöz. Hasznos a diáknak és a tanárnak egyaránt. A mostani hangversenyen tapasztalható drukkból, lámpalázból és stresszből fakadó hiányosságokat még lesz idő kijavítani a következő megmérettetésre.



– A zenei fejlődésnek több lépcsőfoka van, de az biztos, hogy gyorsítani lehet például az ilyen versenyekre való felkészüléssel, ugyanis ez mindig sokkal intenzívebb munka, mint egy hagyományos hangversenykoncert vagy a rendszeres munka. Több részből állnak a versenyanyagok, például három művet kell egymás után eljátszani, és, mondjuk, egy etűdöt, esetleg egy lassú vagy egy virtuóz darabot, ami nem egyszerű feladat. Át kell hangolódni, pillanatok alatt át kell állítani az agyat, hogy a megfelelő állapotba kerüljön a versenyző. Az adott pillanatban a legjobb teljesítményt kell produkálni, mint ahogy a sportban – mondta el Szili Gabriella.



A tavasz nyitányának is tekinthető hangversenyre négy zeneiskolából érkeztek csellisták. Siófokról, Martonvásárról, Székesfehérvárról és természetesen a várpalotai intézményből.

– Az itt szereplő gyerekek között akad országosverseny-helyezett is. Háromévente rendezik meg a Friss Antal gordonkaversenyt, amely országos megmérettetés, és a minisztérium hirdeti meg. Minden csellista részt vett a siófoki regionális csellófesztiválon is két évvel ezelőtt, és most készülnek a következőre, de a két héttel ezelőtt Törökszentmiklóson rendezett nemzetközi csellófesztiválon is többen szerepeltek a Thury-várban fellépő tehetségek közül – összegzett Szili Gabriella.



A tavaly ősszel rendezett várpalotai nemzetközi cselló­versenyen sok magyar versenyző, köztük több fiatal is szerepelt. A mostani alkalommal két döntőst hívtak meg a szervezők, akik a siófoki zeneiskola tanítványai. Olyan csellisták is felléptek a várpalotai közönség előtt, akik nemzetközi csellóversenyen még nem játszhattak, viszont számtalan más alkalommal már sikeresen szerepeltek.

A koncertet az Európa kulturális fővárosa 2023 program keretében valósította meg Várpalota városa, tudtuk meg Szili Gabriellától.