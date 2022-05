A korábbi évekhez képest ezúttal új helyszínen, a Hangvilla színháztermében mutatkoztak be a fellépők az idén egynapos fesztiválon. A rendezvény napján reggeltől estig mintegy 200 koreográfiát láthatott a közönség. A hazai fellépők mellett Szlovákiából is érkezett produkció a rendezvényre. A fesztivál főszervezői az idei évben is Torma-Böhm Nóra és Barbarics Zsófi voltak. Utóbbi kérdésünkre elmondta, az egynapos versenyen a fellépők 16 stílusban – modern/kortárs tánc, művészi tánc, show/látványtánc, klasszikus balett, musical, art open, akrobatikus rocky, hip-hop, disco, fitnesz, break, street lyrical, hastánc, néptánc, standard/latin táncok, street open – mutatták be tudásukat. Hozzátette, idén kisebb, családiasabb rendezvényt álmodtak meg, ezért is döntöttek az új helyszín mellett, valamint ezért maximalták 200-ban a bemutatható koreográfiák számát is. Barbarics Zsófi örömét fejezte ki, hogy a tavalyi év után, amikor a járvány miatt csak online tudták megrendezni a fesztivált, idén személyesen találkozhattak a táncosokkal.

A produkciókat táncoktatókból, táncművészekből álló zsűri – Baranya Dávid, Gálik Éva, Anastasiia Konstantinova, Nagy Zita, Nagy Viktória, Szabó Bence – értékelte. A szakemberek négy korosztályban – 3-6 évesek, 7-11 évesek, 12-15 évesek és 16 évnél idősebbek – és három tudásszint – amatőr, hobbi, profi – szerint értékelték a fellépőket. Minden helyezett és minősítést szerzett versenyző érmet kapott.