Gyurka Miklósné polgármester köszöntőjében elmondta, a Lesencevidék települési összefogásának köszönhetően a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program részeként tarthatnak újabb meskönyv-bemutatót a településen.

- A Mesekuckó programunkhoz kapcsolódva hívtuk meg a helyben és környékünkön élő írókat, mesemondókat. A mai alkalommal a közel negyven éve Hegymagashoz kötődő nyaralótulajdonost, Kálnay Adél írót, költőt, pedagógust kértük fel, az eredendő cél, a meseolvasás népszerűsítése érdekében - tette hozzá a polgármester asszony.

Az írónő 1983-ban járt először Hegymagason, egy barátnője révén, s azonnal beleszeretett a faluba. Olyannyira, hogy ingatlant vásárolt és onnantól kezdve sok időt töltött itt. Annyira elvarázsolta a falu, a környék és a Szent György-hegy, hogy több meséjében, kitalált világában is felbukkannak itteni helyszínek, szereplők. Erről a felolvasott meserészletek is tanúskodtak.

A kötetlen, jó hangulatú esten az írónő beszélt az általa teremtett világokról, a tündérekről, s külön érdekességként a részt vevő gyerekek Kálnay Adél A Tündérek éneke című versét is elszavalták.