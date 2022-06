Czeglédy Ákos polgármester köszöntője után Fenyvesi Ottó József Attila-díjas költő, képzőművész megnyitójában elmondta, Jáger István néhány éve Balatonalmádiban él, az ottani képzőművész közösség aktív tagja, egyik vezetője. Elsősorban grafikusként jeleskedik, rézkarcokat készít, rajzol. Mostani kiállítása rézkarcokból, nagyobb méretű tusrajzokból, az almádi madaras naptár képeiből és kis méretű munkákból áll.

– Ami Jáger István képeinek szimbolikáját illeti, főként madarakat rajzol: sólymokat, seregélyeket, sirályokat. A képek címében nagy magyar költők neve is előfordul, mint Petőfi Sándor, Babits Mihály, Pilinszky János. Nagy klasszikusok, nagy eszmék, nagy gondolatok fűződnek nevükhöz. Egy idilli világ tükröződik képein, fogalmazott a költő, képzőművész. Fenyvesi Ottó hozzátette, Jáger István művészetét áthatja valami kozmikus szellem, a természeté, a fák szeretete.

– Tavaly a Veszprém és Felsőörs közötti út melletti fákat fűrészelték ki tőből. Sajnos, minden valamirevaló emberi építkezés a fák kivágásával indul. A fa az emberi civilizáció szerves része, nélküle elképzelhetetlen a földi élet. Merthogy a fák termelik az oxigént.

Megjegyezte, bizonyos fafajták az európai népek hiedelme szerint isteni tulajdonságokkal rendelkeznek. A fák élete az emberi életkorhoz képest jóval hosszabb. Szinte halhatatlanság. Ezért gyakran tulajdonítunk a fáknak isteni erőt. A fákat általában tisztelet övezte, a halhatatlanságot és a szépséget, az élet és a növekedés csodáját jelentették az őseink számára, menedéket és stabilitást nyújtott. Az ember számára a fa az egyetemes kozmikus elvet képviselte, gyakran tükrözte a világ eredetét. Az istenek világát leg­gyakrabban egy nagy fa lombkoronája jelképezte, a halottak világát a fa gyökérzete, a halandókét a fa szára, törzse jelenti. A fa a világ kellős közepét szimbolizálja: a világot tartó központi oszlop. Sokat tanulhatunk a fáktól: mindig földbe gyökereznek, és csak a mesékben érnek fel az égig. A fa olyan nagy misztérium, amely előtt tehetetlenül állunk, és csodálkozással szemléljük.

Elhangzott, Jáger István képeiről sugárzik a szakma iránti tisztelet, a közösséghez tartozó büszkeség. Művészetének lényege az általa rajzolt fákban rejtezik, azokban van elraktározva. Grafikái biztos művészi tudás birtokában készülnek. – Kívánom, hogy Jáger István még nagyon sok fát rajzoljon és ültessen is. Hiszen a fa az emberiség jövőjét jelenti – hangsúlyozta Fenyvesi Ottó.

A megnyitó után Szentirmai Edit és Elise Nelly, a kiállító művész családtagjai prózával, muzsikával is megajándékozták a jelenlévőket.