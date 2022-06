Az üdvözlőszavak a megyeszékhely és térsége inspiráló hatásáról szóltak, arról, hogy a színház szakmai működésén túl társadalmi szerepvállalásban is élen jár – a jelen lévő Ovádi Péter országgyűlési képviselő pedig osztotta az igazgató reményeit, miszerint egyszer a színházkertbe költözhet a veszprémi könyvhét.

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni a hangulatos este üzenetét, az így szólna: Az élet szép! Annak ellenére szép, hogy a két hasonló korú és mentalitású vendég más-más úton közelít ehhez a végeredményhez. A Veszprémben – és Mencshelyen – otthonra talált írónő, Nádasdy Borbála a hetedik kötetében (A képzelet szárnyán) emléket kívánt állítani négy fiúnak, akik közül édesapja volt az egyik. Újságokban már megjelent írások és újak segítségével, saját életében sétálva mutatja be, hogy miként bírták ki a múlt század eleji nehéz időket az arisztokraták, hogyan viselkedtek, hogyan mutattak példát. A következő generációknak mindezt átadni Nádasdy Borbála személyes felelőssége – mivel hosszú élete során ő is igyekezett ember maradni. Veszprémiként törekszik megismerni, megszeretni az itt élőket, és arra figyelmeztetni őket, hogy mindig, még a pandémiás bezártság esetén is van sokkal jobb választás, mint a sajnálkozás vagy a veszekedés. Szavai szerint: – Ha nem is mehetsz ki az utcára, találd meg otthon az élet értelmét! Értékeld a jót, a barátságot, add meg az embereknek a tiszteletet, légy alázatos, és a kegyelem megtalál.

Jásdi István, aki csopaki borász létére ír és blogol is, most újabb regénnyel jelentkezett (Táltos-hegy). Aktualitása kapcsán úgy fogalmazott, hogy a szőlő rabszolgatartó, annyi munka van vele, de a munkák időszerűségét is behatárolja, így akadnak szabad időszakok. A legutóbbiak termése a Párizsban kezdődő memoár, amelyben a jövőbe vetítette a mai folyamatokat. (A könyv már nyomdában volt, amikor kitört az ukrán háború.) Az unokája korú főszereplő lány harminc éven át követett sorsa ugyan meglehetősen borús, de amit vele üzen a szerző, az nem: – Hiszünk abban, hogy nekünk itt fel­adatunk van, ha nem nekünk, unokáinknak biztosan. Az élet győzni fog, lesznek, akik átveszik a munkánkat, és élhető életet tudnak majd élni.