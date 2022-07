A kultúrházban és a fedett színpadnál szervezett programok között nagy sikert aratott a Szent Péter esernyője című darab bemutatója, a családoknak hirdetett művészeti workshop és a Ziránó Bábszínház előadása.

Az UzsART művésztelepen két héten át alkotókat Navracsics Tibor miniszter is meglátogatta. Táborosi László polgármesterrel mellett megtekintette a közelmúltban elkészült beruházásokat, a művelődési ház terasz felújítását, eszköz és bútor beszerzéseit, a szabad téri és benti mozi rendszert, a szabad téri, fedett színpadot és kemencét. Szó volt a kialakítás alatt levő tanösvényről, a 42 kilométer hosszú turista útvonalról, a zöld útról, amely Zalahaláptól Balatonedericsig halad Uzsa érintésével, valamint a leendő mini bölcsődéről is.

A polgármester a művészeti programokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy azok szemmel láthatóan összekovácsolják a fiatalokat, akik szívesen vesznek részt a művelődési házban a vetítésekkel, hangosításokkal kapcsolatos feladatokban is. A jövő évi művészeti programokra már elnyerték a támogatást.

A művésztelepen már az első héten is több alkotás elkészült, a művészek még egy hétig dolgoznak

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A nemzetközi, angol és német résztvevőkkel kiegészült művészeti tábor vezetője, Koscsó László festőművész, grafikus, művészeti író elmondta, hogy a második alkalommal megrendezett táborban már 20 fő alkotott együtt. Grafikusok, festők és egy szobrász. – Tavaly még tizenöten voltunk és tíz napon át tevékenykedtünk, idén már két hétig dolgozunk. Szlogenünk az absztrakt bűvöletében, azaz a természet másolatának megsértése. Mi magunk nem a tájfestészettel, hanem az általunk magasabb szintűnek képzelt absztrakt műfajjal. Ebben vagyunk igazán otthon, az univerzummal foglalkozunk itt a táborban is, az absztrakció különböző formáival alkotva. Tavaly házi feladatot kaptak az alkotók a tábor végén, azt, hogy az itt élőket, a bányászatot megtisztelve a kő fogalmát dolgozzák fel, a követ ábrázolják az oltárkőtől a drágakőig. Ennek megfelelően készültek mostanra alkotások a visszatérőktől. Mások most csatlakoztak és reméljük, hogy a következő évek táboraiban is velünk tartanak – mondta Koscsó László.

A tanösvény első állomásán Vazur József szobrász Szent Borbála szobrát állítják fel, amely most készül

A programsorozat keretében július 29-én Élménygyűjtés – a gyertyán tanösvény első bejárása címmel hívnak túrázni mindenkit, másnap a Varnyú Country együttes ad gyermekűsort és koncertet. A záró napon, július 31-én 17 órakor az UzsART Művésztelep zárókiállításának ünnepélyes megnyitója lesz.