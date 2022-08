Mintegy harminc éve van a zenei pályán a Balatonalmádiban élő fuvolista, Kövi Szabolcs. Komolyzenét játszott sokáig és jó ideje saját dallamokat szerez, meditációs és relaxációs hangulatúak számai. Több mint tíz esztendeje hívták meg először egy sóbarlangba fellépni, ahol pihenőszékekben hallgatták a csaknem szundikáló gyógyulni vágyók. Először ezt nem tartotta túl felemelő helyzetnek művészként, ugyanis nem ezek a megszokott koncertkörülmények. Aztán klubszerűen egyre többen vettek részt ezeken az előadásokon és rá kellett jönnie, másképp élvezi a közönség ilyenkor a zenét, másképp ér célba a művészet. Azt tapasztalta, hogy ha hátra döntik a támlát és felpolcolt térdekkel ellazult pozitúrában helyezkednek el az emberek, átszellemültség látható műsor közben arcukon, és ez a székeknek köszönhető, amibe a hallgatóság tagjai beleülhetnek. Maga is beszerzett többet. A nyári szezonokban szabadtéri helyszíneket keresett, hasonló élményszerzés okán. Kézenfekvőnek tűnt, hogy arborétumokban szervezzen koncerteket, több városban is tartott ilyeneket, például a szegedi füvészkertben, Zircen és Szombathely, tó partján is.

Fotó: Rimányi Zita

Olaszfalu azért ihletett hely Kövi Szabolcs számára, mert tanyán nőtt fel Hajmáskéren, gyerekkorára emlékezteti a fás legelő, amit kialakított a bakonyi falu határában Varga Antal, a Zöldág Lovasudvar tulajdonosa, visszaállítva az eleink korában meglévő állapotot, hagyományos módon gondozva környezetét. A fuvolaművész elmagyarázta, hogy itt eső esetén nem zárt térbe kell vonulni, fedett terasz áll ugyanis szükség esetén a közelben rendelkezésre. Ám az ősöreg fákkal tarkított domboldal többet jelent, mint praktikus koncerthelyszín. A zenész kiválasztott egy koncertfát, aminek elég nagy az árnyat adó lombja, sokan elférnek alatta. Azért ragaszkodik hozzá, mert innen pont belátni a völgyet, nem zavarja semmi a csodás panorámát.

Fotó: Rimányi Zita

Nemrégiben itt állította fel a pihenőszékéket, naplementekor és sötétedés után is műsort adott. A csillagleső koncertjein, ha felhők nem lepik el az eget, távoli égitestek világító pontjai egészítik ki a muzsikát, a fényszennyezés biztosan nem takarja el a látványt. Már többször előfordult más helyszíneken, hogy augusztusban hullócsillagot is láthattak az előadása alatt feltöltődők. Zenéje műfaját nehéz meghatározni, nem lehet bekategórizálni, a hangulata a lényeges, ami megnyugtató. Kövi Szabolcs mintegy harmincféle fúvós hangszeren játszik, édesapja zenetanár volt, ez motiválta pályaválasztását. Olaszfaluban nemrégiben a pánsíp és az okarina kapott főszerepet műsorában, de az indián szerelmi furulyát is megszólaltatta többek közt. Az okarináról elmondta, hogy általában égetett agyagból készül, változatait cserépsípnak és körtemuzsikának is nevezik.