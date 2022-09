A kórus júniusban a litvániai Kaunas Cantat nemzetközi kórusfesztiválon képviselte Veszprémet, a királynék és a zene városát, valamint Magyarországot. Kaunas idén (Újvidék és Esch-sur-Alzette mellett) Európa kulturális fővárosa. Az első koncert egy szökőkút mellett zajlott szabadtéren, a kaunasi Unity Square-en. A műsort reneszánsz művek és magyar népdalfeldolgozások alkották. Második alkalommal a gyönyörű Szent György-templomban énekeltek, ahol a hangzás, a templomi akusztika igazán különlegessé varázsolta az estét. Magyar zeneszerzők művei is felcsendültek az egyházi művek mellett, míg záró darabként előadták a Veszprémi Anziksz című kórusművet, amelyet a Veszprém énekel program számára Halász Károly zeneszerző írt a veszprémi költő, Kemény Géza versére.

A záró gála Kaunas legnagyobb egyházi intézményében, a Szent Mihály-templomban volt. A műsorban – többek között – egy magyar művet is megszólaltattak (Karai József: Sárközi karikázó). Többek között előadták a Kaunas Cantat himnuszát, a Cantemust, amelyet erre az alkalomra komponált Vaclovas Agustinas, aki a koncerten is jelen volt. Ez az esemény igazi megkoronázása volt a háromnapos útnak.

A hazaérkezés után három nappal már a saját, Veszprém énekel fesztiváljukat rendezték meg. A rendezvényen 14 helyi és környékbeli művészeti csoport vett részt, több száz résztvevő követte figyelemmel az eseményeket és 28 önkéntes segítette a szervezők munkáját, a legtöbben veszprémi gimnazisták, akik az ifjúsági közösségi szolgálat keretében dolgoztak önkéntesként.

Az időjárás mindvégig borongós volt, de a megnyitót az Óváros téren rendezték meg, minden részt vevő kórus bevonásával. A koncertek nagy részét és a záró gálát már a Csermák Antal Zeneiskolában tartották meg a szervezők, akik szerint a felújított épület méltó helyszín volt a fesztivál számára, a termeket megtöltötték Veszprém és környéke énekegyüttesei és a lelkes közönség, amely még az Óváros térről is énekszóval sétált át az esőhelyszínre. A záróprogram fénypontjaként Beethoven IX. szimfóniáját, az Örömódát adták elő közösen.

A kórus júliusban nyári szünetet tartott, majd augusztustól folytatja próbáit az Agórában. Őszi első koncertjeiket a csodaszép bakonyi kis faluban, Jásdon hallhatja a közönség szeptember 10-én 15 órakor a Bodzaház udvarán, 18 órakor pedig a katolikus templomban.