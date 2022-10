A tárlatot megnyitva Tóth Csaba polgármester arról beszélt, nagy öröm a község számára a nívós kiállítás. – Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen tárlatot rendezhetünk, de ez annak is köszönhető, hogy adott a helyszín. Annak idején jól döntött a képviselő-testület, amikor kulturális intézményt hozott létre, és kinevezte annak élére Zámbó Máriát. Mert hiába vannak jó festők és van kultúrház, ha nincs, aki az egésznek mozgatóerőt ad. Egy ilyen kiállítás öregbíti Lesenceistvánd jó hírét is. Ahogy a képekre nézek, az érzések a lelkemig hatolnak. Például a hegyi présházról, a nemesvitai buszmegállóról, a pohár borról készült kép melengeti az ember szívét – mondta a polgármester, és megköszönte a tapolcai alkotóknak, hogy elvitték munkái­kat a településre.

Zámbó Mária, a kultúrház vezetője a kört és tagjait mutatta be. – A csoportot 2009-ben Tihanyiné Bálint Zsuzsa alapította, azóta átlagosan 10-15 alkotóval működik folyamatosan a tapolcai Tamási Áron Művelődési Központban. Foglalkozásaikat heti rendszerességgel tartják. Ahogy magukról vallják, tevékenységük a kezdetekben csak portré­rajzolás volt, mára jócskán bővült a repertoár. A klasszikus tájképábrázolástól a modern témákig minden megtalálható az alkotásaik között, nem beszélve a sokféle technikáról, mint például az olaj, akvarell, tempera, ceruza, szénrajz, akril és airbrush. Rendszeres előadásokkal fejlesztik tudásukat, gyakori tárlatlátogatásokat szerveznek a megyében. Évente két-három alkalommal bemutatkoznak közös, kis csoportos és önálló tárlatokon is. A Tamási Áron Művelődési Központban minden évben több alkalommal látható a kör egyéni és csoportos kiállítása.

A kör vezetője Sütő-Németh Hajnalka, művészeti vezetője Somogyiné Varga Anikó.