Az alkotó beszélt például a színekről és a kollázsokról is. – Többször elképzeltem, hogy milyen lenne a világ fekete-fehérben. Az egyik legnagyobb ajándék, hogy színeket látunk. Örömérzés önt el bennünket például a természetet látva most, ahogy sárgul. A művészetben ez óriási tényező. A kék szín eleve valamiféle transzcendens vonással rendelkezik, szimbolizálja a végtelent, a kék színű képekben meg lehet találni ezt az élményt. Amikor adott egy darab gyűrt papír és előveszem a festéket, azt összekeverem a tapétaragasztóval, akkor az absztrakt művészetben hihetetlen nagy szerepet kap a véletlen is. A tépkedett, festett, összeragasztózott papírdarabok véletlenszerűen kerülnek egymásra. A kékek nem egyformák, sötétebbek, világosabbak, ritmusuk van. És ha egy másik szín, például egy pici sárga keveredik közéjük, az lehet a kép középpontja. A köré kerülnek a transzcendens kékek, abban a közegben a kis sárga adja meg a kép értelmét. Máskor fogom és belső ösztönből kifolyólag összevissza kenem a képet. Kész sosincs, ez a zsenikre is érvényes. A megelégedettség a művészetben egy bűn. Mindenkinek megvannak a korlátai, a zseniknek is, az Istenhez képest. Nálam úgy jelentkezik a korlát, hogy csinálom és nézem. Lehet, hogy ha átalakítom a képet, a korábbi jobb volt, mint a későbbi fázis, de talán nem. Kontrollálom, küszködök, egy bizonyos ponton azt mondom, nem hiszem, hogy tovább tudok vele jutni. Akkor még valamiféle elégedettségérzés is elfog, bevallom, szégyenkezve – mondta Klimó Károly.