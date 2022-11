Az Európai városok programjának részeként a testvértelepülési kapcsolatok ápolása, az anyaország és az elszakított nemzetrészek összetartozásának az erősítése, valamint a Visegrádi együttműködés országai kapcsolatainak a fejlesztése továbbra is kiemelt cél, s ennek egyik érdekes fejezete Vollein Ferenc festményeinek bemutatása. Mint megtudtuk, először az Alsó-csallóközi Nagymegyer városában nyitották meg szerdán a Szakralitás, mítoszok, balatoni legendák című ötvenhatodik önálló tárlatát a Corvin Mátyás Városi Művelődési Központ Galériájában. A képeket a jövő év januárjának végéig láthatják az érdeklődők Nagymegyeren. Közvetlenül utána, 2023 februárjában az észak-csehországi Dobruska városában rendezik meg a következő kiállítást, majdnem ugyanazzal a képanyaggal. - A bemutatandó 25 festményem mind 2020 után készült. Külön örömöt jelent számomra, hogy a kortárs szakrális magyar festészet talán legfiatalabb képviselőjeként mutathatok be szemelvényeket eddigi életművemből külföldön, ráadásul a mi csodálatos Balatonunkat ábrázoló képeimet és a hozzá fűződő legendákat is láthatják majd a látogatók a külföldi helyszíneken - mondta el munkatársunknak Vollein Ferenc. Hozzátette, boldog, hogy kiállításaival hozzájárulhat Magyarország, Szlovákia és Csehország, azaz a visegrádi országok kapcsolatrendszerének javításához, illetve az anyaországi és Szlovákiában élő magyarok közötti jó viszony elmélyítéséhez.