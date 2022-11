Az Úton levés című tárlat szervezését 2020-ban kezdte el az intézmény Kovács Endre elképzelései szerint, azonban a művész néhány hónappal később váratlanul elhunyt. A tárlat megvalósításában Krassói Karola, a hagyaték gondozója segítette Áfrány Gábor kurátor munkáját – mondta bevezetőjében Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója. Személyes hangú megnyitóbeszédet mondott Can Togay, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros művészeti és kreatív főtanácsadója, akit több évtizedes barátság és munkakapcsolat fűzött Kovács Endréhez.

– Kifinomult ízlésű, nyitott gondolkodású, ösztönös arányér­zékű, különleges humorú, eredeti művész volt – méltatta az alkotót Can Togay. Felidézte, az 1970-es évek elején ismerkedtek meg. Ebben az időszakban Kovács Endre aktív résztvevője volt a magyar avantgárd mozgalomnak, vagy ahogyan a fotóművész aposztrofálta, a váratlan kultúrának: a Halász Péter alapította Kassák Színház (később Squat Theatre) munkatársa, fotósa volt előbb Budapesten, később Párizsban és Rotterdamban. Kovács Endre 1974-ben disszidált, és a genfi Képzőművészeti Egyetemen diplomázott film-videó szakon. 1993-ban hazatért Magyarországra, és Alsóörsön telepedett le. Can Togay úgy vélte, Kovács Endre ars poeticája és alkotói módszere az lehetett: légy figyelmes, engedd, hogy megtörténjen. – A fényképezés során mindig hajlandó volt felfüggeszteni saját egóját, a mostani kiállításon látható felvételek azonban művészetének legszemélyesebb termékei, a művész minden más szempontot és saját világlátását is kiiktatta, és szinte képzőművészeti alkotásokká alakította a rögzített pillanatokat – fogalmazott.