A dokumentumfilm-fesztivál helyi szervezője a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara. Az ünnepélyes megnyitón Navracsics Judit, a kar dékánja kiemelte, az egyetem egyre láthatóbb és egyre inkább megkerülhetetlen szerepet tölt be a régió kulturális életében. A humán tudományok karaként, illetve a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt stratégiai partnereként egyre inkább megismerhetik a régióban, illetve országos szinten is, hogy az egyetem a legkülönbözőbb területeken – mint most a dokumentumfilmek műfajában is – érdekelt.

Horváth Virág, a kar munkatársa és a fesztivál fő szervezője kiemelte: az, hogy az egyetem nemzetközi fesztiváloknak ad otthont, illetve nyitott a kommunikációra és a vélemények ütköztetésére, mutatja az egyetem szellemiségét és a kar értékeit.