Érkezhetünk családdal, barátokkal, egyénileg, gyalogosan, kerékpárral, kutyát sétáltatva. A No Motorra azok nevezzenek, akik nem riadnak vissza attól, hogy a nap során megtegyék a 15 kilométeres családos vagy a 25, 40, 70 kilométeres sportos távok egyikét, tetszőleges felosztásban és irányban, gyalog, biciklivel vagy bármilyen, nem motorizált, csakis élő erővel hajtott eszközzel. A jelzett úton teljesíthető táv megtétele során a nevezési lapra be kell gyűjteni a szükséges számú pecsétet. Az összegyűjtött pecsétekkel sorsoláson lehet részt venni, ahol értékes nyeremények találnak gazdára. Nevezni lehet egyénileg, 14 és 18 év között kedvezménnyel, illetve családosan. Idén lehetőség lesz előnevezésre is. A túrázás mellett érdemes időt szánni a cseszneki programok megtekintésére, a házias ízek kóstolgatására.