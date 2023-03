A rendezvény az Ez az a nap! alapítvány idei első vidéki megmozdulása lesz, amely elé nagy várakozással tekintenek a szervezők, akik nagy örömmel vették, hogy a keresztény könnyűzenei koncert része lehet Veszprém ünnepi évének. László Viktor, az Ez az a nap! Alapítvány létrehozója és kuratóriumi elnöke elmondta, 22 évi építkezés, 27 vidéki és több fővárosi telt házas koncert után tavaly a Puskás stadionban is telt házat értek el a rendezvénnyel, ami reményt keltő számukra, akik nem a létező különbségeket hangsúlyozzák a vallási irányzatok között, hanem az egyetlen tényezőt, ami mindegyiket összeköti – Isten személyét. Három éve, amikor a Covid kezdődött, hajlamosak voltunk azt gondolni, hogy ennél rosszabb már nem jöhet, ám azóta kiderült, mindig van lejjebb, és az emberiség számára nem marad más, mint a szokásosnál is nagyobb figyelemmel fordulni a megmaradt három eszköz, a hit, a remény, a szeretet felé.

A kortárs keresztény könnyűzene az, ami modern, dinamikus, megszólítja, megérinti a világot. Erre hívja a veszprémieket a beharangozott Ez az a nap! koncert, amellyel kapcsolatban Kanizsai-Nagy Dóra, a VEB 2023 Zrt. képviselője azt mondta, az ezeréves régió széles spektrumon kínált kulturális programsorozatának szerves része a szakrális örökség, ezért feltétlenül támogatandónak ítélték a keresztény könnyűzenei koncert meghívását is.

Hegedűs Barbara alpolgármester is arról beszélt, hogy Veszprém nemcsak európai város, amelynek értékeit szeretnénk megmutatni, de keresztény értékekben gazdag település is, melynek lakói jól tudják, manapság milyen nagy szükség van a szeretetre, a békességre. A beharangozott koncert ötvözi az EKF célkitűzéseit, hiszen felekezeteken, generációkon átívelő rendezvényről van szó, amely jól szolgálja a közösségépítést is.

A tájékoztatón megjelent Oláh Gergő énekes, aki szokásos fellépője az Ez az a nap! koncerteknek, melyeket úgy jellemzett, hogy szükség van a jó hatású zenére, ami reményt ad, ami hidat képez lélek és lélek között.

Elhangzott még, hogy az EKF-szervezetnek a MÁV- és a Volán-csoporttal megkötött megállapodása értelmében idén 13 alkalommal bárhonnan az országból 2023 forintért lehet veszprémi rendezvényre utazni – az Ez az a nap! éppen ilyen rendezvény lesz.