Az alkalmon levetítették azt a filmet, melyen az adászteveli idősek a II. világháború emlékeiről mesélnek.

A bemutató előtt az Adászteveli Kulturális Egyesület a film témájához kapcsolódva megkoszorúzta a II. világháborús emlékművet. Az idén 650. születésnapját ünneplő településen Fodor Béla polgármester beszédét és a kulturális egyesület bemutatóját követően Kovács Zoltán köszöntötte a közel 170 fős hallgatóságot. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos, hogy helyi örökségünket valamilyen formában megőrizzük.

– A kormány a Magyar falu programban szerte az országban hazai forrásból mintegy 1000 milliárd forintot fordított a helyi identitástudat megerősítésére. Fontosnak tartom, hogy a múlt tárgyiasult emlékeinek megőrzése és megújítása mellett digitális formában szellemi múltunkat is megőrizzük. Ebben a filmben az elmondásokból vagy a történetekből sok mindenki magára fog ismerni. S hogy miért jó ez a fiataloknak? Számukra ez egy tanulság, hogy milyenek voltak az adászteveliek évtizedekkel ezelőtt.

Németh Anna rendező-vágó és Mike György operatőr-világosító mellett a filmet Mike László szerkesztő-operatőr készítette, aki azt mondta, 30 percben a települések legidősebb lakói mesélik el élettörténetüket, ebből áll össze a falu története. – A film öt különböző témájú, 30 perces epizódból áll, ebből vetítettük le most az elsőt – mesélte Mike László. – Ezúttal az adászteveliek második világháborús emlékeit „vittük vászonra”. A bemutató nagy siker volt, ekkora érdeklődésre nem is számítottunk, annak pedig külön örültünk, hogy nemcsak a szépkorúak, hanem a fiatalabb generáció is eljött. A vetítés közben nem a vásznat, hanem a közönség reakcióit figyeltem, nagyon együtt éltek a filmmel, nyugodtan mondhatom, hogy megható volt, mosolyokban és könnyekben sem volt hiány. A készítés során azt tapasztaltuk, hogy ezek az emberek teli vannak történetekkel, örömmel álltak kameránk elé, nagyon hálásak és kedvesek voltak, kis időre a családtagjaikká fogadtak minket.

Mike László hozzátette, a következő vetítéssorozat március 12-én Kemeneshőgyészen indul.