Ritkán állnak annyira "együtt a csillagok", ahogy a Pannon Egyetemnél az idei évben. Csillag Zsolttal, az egyetem kancellárjával a 2023-as évről, a hallgatói és oktatói attitűdökről is beszélgettünk, valamint az idei év kivételes gazdagságáról. Nemcsak oktatói és kutatói rangsorokon, de mostmár a szórakozási rangsorokon is előkelő helyet szerzett volna magának az egyetem, ha lenne ilyen felmérés.

De előkerül a nosztalgia is, hiszen Csillag Zsolt is az egyetem volt hallgatója és kollégista is volt: még vicces VEN történeteket is mesélt podcastünkben. Érdemes minket hallgatni!