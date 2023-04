Amint az az immár 12. alkalommal megrendezett eseményen elhangzott, az elmúlt három évben a programot nem tudta megrendezni az orientális táncokat bemutató csoport, azonban most újult erővel és megújult csapattal léphetett fel a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ színpadán, hogy bemutassa az egyesület munkásságát. A tavaszi gálaest A mélység titka címet kapta, a látványos eseményen a táncosok előhívták a tengerek, óceánok misztikus világát, és betekintést adtak a sellők birodalmába is. A háttérképek és a táncosok segítségével a csoportok elrepítették a közönséget a mélység színes, misztikus világába.

A rendkívül látványos és magával ragadó eseményre készülnek a tagok egész évben, hogy bemutathassák a közönségnek a hastánc sokszínűségét. Vallják ugyanis, hogy a hastánc jóval több, mint egy egyszerű tánc. Egyedisége és varázsereje a maga szabadságában rejlik. Kortól és alaktól függetlenül bárki élvezheti a kreatív kifejezőképességet, az eredendő nőiesség és az orientális tánc szabadságát. Sokszínűségét tanúsították Mikola Nikoletta tanítványai és vendégelőadóik, többféle táncstílust bemutatva.

Végh László polgármester megnyitóbeszédét követően felléptek a Sümegi Hastánc Egyesület táncosai. A 2008-ban alakult Al-Ahram hastánccsoport 2015 óta egyesületi formában működik. Az évek során rengeteg szép eredményt értek el versenyeken, rendszeresen fellépnek színes műsoraikkal a környék rendezvényein, valamint a 2022-ben rendezett Cairo fesztivál nyitógálájának meghívott fellépői voltak. Szintén tavaly három versenyen vettek részt, csoport, duó, valamint szóló kategóriában tíz arany, négy ezüst és két bronz minősítést szereztek. Az egyesület elnöke és a csoportok művészeti vezetője Mikola Nikoletta.

Az est vendégelőadója volt a Zafirah hastánccsoport, amelynek művészeti vezetője, koreográfusa Németh-Fehér Barbara, a Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola végzett profi színházi táncosa, okleveles hastáncoktató. A csoport különlegessége abban rejlik, hogy a modern tánctechnikákat ötvözi a hastáncelemekkel. A hastánc a csoport tagjai számára egy olyan felszabadító, önfeledt érzés, amellyel teljesebbé válik női létük. Alázattal vannak a tánc iránt, lelkesen, szorgalmasan gyakorolnak minden egyes fellépésre. Műsoraikkal az életörömöt, a női összetartást és az értékes, minőségi kulturális szórakozás élményét közvetítik a nézőiknek. A veszprémi Connector Dance Festen első helyezést értek el, és elnyerték a legjobb smink és fellépőruha különdíját is. Összesen negyven arany minősítéssel, valamint hét különdíjjal büszkélkedhetnek.

A sümegi Balance Táncegyüttes ugyancsak bemutatkozott a gálán. A 2015 szeptemberében alakult csoport növendékei komplex táncképzés keretein belül ismerhetik meg a különböző műfajokat. Repertoárjukban többek között szerepel modern, jazz, kortárs és showtánc. Az együttes korosztályonként bontva jelenleg öt csoportot ölel fel, óvodásoktól a felnőttekig. Művészeti vezetőjük, táncoktatójuk Németh-Fehér Barbara. Céljuk a tánc mint kulturális, művészeti ág népszerűsítése, sokszínűségének, széles palettájának megismertetése, valamint a tehetséggondozás, a lehetőség biztosítása a településen és annak környékén élők tehetségének megnyilvánulására. Továbbá a rutinszerzés, a szerepléstől való félelem oldása, a színházi világban való jártasság serkentése és a hobbiszinten is magas művészi színvonal elérése, de legfőképpen a közösség fejlesztése. A minőségi idő eltöltése, az élményszerzés egy összetartó, kreatív művészközösségben.

Fellépett a Zalaegerszegi Hastánc Egyesület is, amelynek különböző tánccsoportjai közel húsz éve színesítik műsoraikkal az ország rendezvényeit, és évek óta kiváló eredményekkel térnek haza országos és nemzetközi versenyekről. Hosszú évek óta ápolnak barátságot a sümegi Al-Ahram csoport táncosaival és Nikivel. Mindig öröm számukra egy-egy rendezvényen való közös munka, fellépés. A gálán az egyesület szenior haladó csoportja, a Jázmin csoport és profi csapata, az Ezer Rózsa Kertje táncait láthatták a vendégek. A táncosok egy közös produkciót is felelevenítettek A vízitündér meséje című mesés táncestből.

A gála sztárfellépője Varga Alexandra, a Miss Bellydance Hungary 2013 verseny győztese, a Nieto Mercedes tánciskolája, a Nimfeum oktatója volt, aki a Raqs Tabla csoport koreográfusa és oktatója. A nemzetközileg elismert Cairo fesztivál és számos hazai táncfesztivál meghívott oktatója és fellépője is Alexandra, valamint a Nimfa Orientális Társulat szólistája alapítása óta, mellyel a hastánc művészi oldalát képviseli. Büszke arra, hogy előadásaikkal az orientális tánc mélyebb oldalát mutatják be a közönségnek. A társulat tagjaként fellépett többek között Katarban a királyi esküvőn, Kínában, Marokkóban és Egyiptomban is.