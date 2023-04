Magyarország Müncheni Főkonzulátusa, Passau Város Önkormányzata, valamint a Passau–Veszprém Magyar–Német Baráti Kör együttműködésével rendezték meg azt a tárlatot, amelyen Horváth Lőrinc díszletfestő amerikai hadifogságban készített, egyedülálló helytörténeti értékű grafikáiból nyílt kiállítás szombaton a bajorországi Passauban. A tárlaton Horváth Lőrinc számos festménye is szerepel, amely magyarországi tájakat örökít meg – tájékoztatta a főkonzulátus az MTI-t.

A Magyar Állami Operaház egykori díszlettervezőjének munkái a bajor-osztrák határon fekvő Passau Hals nevű városrészét mutatják be az 1945 tavaszi-nyári állapotában, a háborús károkkal együtt. A grafikák így nemcsak művészeti értéket képviselnek, hanem különleges történelmi forrást is jelentenek, mert ebből az időszakból nemigen maradtak fenn ábrázolások az akkor még önálló településről.

Min ismert, a Bajorországban ma is nagy becsben tartott Gizella királyné, Szent István felesége is Passauban talált menedékre az államalapító uralkodó halála után. Ez a kapcsolat Bajorország és Magyarország, illetve Passau és a „királynék városa", Veszprém között még inkább kiemelt fénybe helyezi Horváth Lőrinc alkotásait, és a május 22-ig tartó kiállítás a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) programsorozatra is ráirányítja a figyelmet.