– Eredetileg decemberre terveztük a jubileumi rendezvényt, de a vendégek kérésének eleget téve egy kicsit melegebb időszakra tettük át, és egy Béla-naphoz közeli időpontot jelöltünk ki – mondta el Balázsné Györek Zsuzsanna intézményigazgató. Az eseményre várják régi és jelenlegi diákjaikat, tanáraikat, dolgozóikat, a szülőket. Délelőtt az órák nyitottak lesznek a látogatók előtt. Az öregdiákoknak vezetett iskolabejárásra lesz lehetőségük, ugyanis sok változás történt az épületben. Délután 15 órakor retró kiállítás nyílik, utána a tornateremben folytatódik az ünneplés az intézmény zenetanárainak koncertjével, jelenlegi és egykori diákok előadásával, beszédekkel, visszaemlékezésekkel, meglepetésprodukciókkal. Lesz musicalválogatás, a talpalávalóról egészen estig a Summer Band zenekar gondoskodik. Akik szeretnének részt venni a programokon, azoknak előzetesen jelentkezniük kell.

„Mintha kétszáz éves lenne az intézmény, olyan ívet futott be” – állítja az igazgató. 1962-ben, amikor megalapították, még híre-hamva sem volt a jelenlegi épületnek: a kezdet kezdetén különböző helyeken, így az általános iskolában, az apátság épületében folyt az oktatás, jöttek-mentek egyik helyszínről a másikra. A hatvanas évek végéig kellett várni, hogy saját otthonra leljenek, az 1969-ben végző diákok már a mostani falak között érettségizhettek. Két osztállyal indították a gimnáziumot, tehát összesen nyolc osztályra tervezték az épületet.

Az idők során elindult egy rajz tagozat, majd egy idegen nyelvi, ezek a Béla erősségének számítanak. Volt időszak, amikor hatosztályos képzés is működött, ebben a rendszerben az első osztályfőnök éppen az igazgató volt. Ezt váltotta fel aztán a mai művészeti szakgimnázium, „leánykori" nevén művészeti szakközépiskola. A törvényi változások eredményeképp technikumként is megjelentek az oktatás széles palettáján. A kétezres évek elején a zeneiskolát összevonták a gimnáziummal, 2011 óta pedig egy épületben történik a gimnáziumi, képzőművészeti és zeneművészeti oktatás. A képzés átalakítását eredményezte még a nyelvi előkészítő osztály beindítása, amely öt évre bővítette a „bélás” éveket, és a művészeti képzés időtartama is bővült a szerkezeti változásokkal. „Tíz osztály, kétszer öt év, s mintegy száz zeneiskolás" – érzékelteti számokkal az igazgató, milyen fejlődésen ment keresztül az intézmény, mennyi minden történt már a Köztársaság utcában, III. Béla király szobra körül.