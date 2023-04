A Hableányban látható tárlat egyben tisztelgés és megemlékezés is volt a legnagyobb balatoni festő, Egry József életműve és hagyatéka előtt, aki száznegyven évvel ezelőtt született, és a Hableány szomszédságában épített ,,műtermes házában" festette balatoni témájú képeit. A rendezvény díszvendégeként megszólaló Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy Vollein Ferenc olyan művész, aki nemcsak a régió, hanem az egész nemzet, sőt Európa számára is tud maradandót alkotni. – Vollein Ferenc egyszerre beszéli az európai és a Pannon-táj művészetének nyelvét, ezzel is hidat képezve hazánk és a nemzetközi művészvilág között. Egry József, a Balaton festője születésének 140. évfordulója és az Európa Kulturális Fővárosa-évad kiváló alkalom arra, hogy a fiatal művész egy összefoglaló tárlatban mutathassa be legfontosabb alkotásait – hangsúlyozta a miniszter.

A fiatal festő balatoni tájképei mellett feltűnnek a balatoni legendákat, mondákat feldolgozó alkotásai, a szakralitás élményeit megjelenítő festményei, valamint a toszkán és dél-itáliai tájakat ábrázoló művei is.

– Itt látható munkáim szinte mindegyikét 2020, illetve 2022 után festettem, de találhatók közöttük 2023-ban készült művek is. A magyar festészet történetében nekem van a balatoni mondákat és legendákat a legteljesebben feldolgozó sorozatom, mintegy 36 darab. Ezekből most megtekinthető többek között a Hableány találkozása a Badacsony hegy óriásával, Helka és Kelén mondája, a Sió, a balatonudvari kőszívek legendája, de találkozhatnak az érdeklődők a jó tündérek segítségével megmenekült balatoni halászokkal és a tihanyi kecskeköröm történetével is – mondta a huszonnégy éves festő, Vollein Ferenc.

Fotós: Szijártó János/Napló

A résztvevőket házigazdaként, a Laposa Borbirtok és Borászat tulajdonosa, Laposa Bence köszöntötte. A kiállítást Szemes Péter esztéta, irodalomtörténész, kritikus (egyben Vollein Ferenc mentora) nyitotta meg, Gryllus Vilmos Kossuth-díjas dalszerző és énekes pedig élvezetes műsorával emelte a rendezvény színvonalát.