A kézműves szakkörök kiállításán bútorfestők, gyertyaöntők, mézeskalács készítők, foltvarrók, papírfonók, nemezelők mutatkoztak be. A kiállításra érkezőket Füstös Zsuzsanna intézményvezető köszöntötte, majd Ferenczi Gábor polgármester nyitotta meg a gazdag tárlatot.

- Egy településnek, közösségnek sok fokmérője lehet, de az erejét igazán talán az itt élők által teremtett dolgok összessége adja. A kultúra számos szempontból elemezhető, jelentheti a közösség kulturális fejlettségi szintjét, hogy miként ápolja, műveli és adja tovább mindazt, amivel rendelkezik. Ahogy a különböző művészeti ágakat látjuk, elmondhatjuk, hogy itt, Devecserben rendkívül pezsgő művészeti élet van és nagyon erős a kohézió, az összetartó erő, amelyet a kis helyi alkotó körök képviselnek és amely összefogja a közösséget. Különösen az elmúlt években erősödött fel egy folyamat, amely azt bizonyítja, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy fontos az otthon komfortjából kilépve egy közösségbe tartozni. A járvány után nagyon jó, hogy az intézményben számos új szakkör indult. Tavaly már működött a mézeskalácssütő és a nemezelő szakkör, idén a bútorfestő, papírfonó és a gyertyaöntő indult, a foltvarrók pedig évtizedes hagyományokkal bírnak és térségi szerepet is betöltenek. A művelődési intézményben már hat kör működik így, köszönet a támogatásért a Nemzeti Művelődési Intézetnek is, amely pályázati lehetőséggel 1,8 millió forintot biztosított alapanyagokra a szakköröknek. Ez óriás segítség – mondta a polgármester és bizalmát fejezte ki, hogy a körök sokáig fennmaradnak, valamint ígérte, hogy ha kell, az önkormányzat segíti a működésüket. Szót arról is, hogy a Városházán a Madarak és fák napja alkalmából fotókiállítás nyílt.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A megnyitón a Devecseri Gárdonyi Kórus közreműködött.

Az értékek ünnepe programjai között a népszerű népdaléneklési verseny és Babakiállítás is szerepelt, továbbá testvértelepülési megállapodást írt alá a város, Kál és Szőlősgyörök vezetése, valamint Gárdonyi konferenciát rendeztek. A Posztumusz díszpolgári címet Gárdonyi Gézának ítélték, az elismerést az író dédunokája, Keller Péter vette át. Az eseménysorozat keretében bemutatkoztak továbbá a térségi néptánc együttesek, népdalkörök, népzenei együttesek és a helyi értékek elismeréseit is átadták.