A XXX. Veszprémi Egyetemi Napokon az első naptól kezdve az utolsóig úgy éreztük magunkat, mint egy véget nem érő karneválon. Minden egyes nap a barátságról, összetartozásról és az erős veszprémi és egyetemi közösségről szólt. Ahogyan korábban beszámoltunk róla, az ünneplés tetőpontja pénteken érkezett el, amikor megválasztották a 2023-as VEN diákrektorát, aki nem más lett, mint Bruckner Dániel, vagyis Brukifer.

A gála során, az eredmény kihirdetésénél a győztes elmondta, nem akart jelölt lenni, és nem akarta megnyerni a diákrektor választást sem - ki akart lépni a komfortzónájából, ami sikerült is neki. Illetve köszönetet mondott az összes csapatnak, aki részt vett a harmincadik VEN-en, azért, hogy ilyen közösség kovácsolódhatott. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora is köszöntötte az újonnan megválasztott diákrektort, aki mostantól két évig "uralkodhat", és hozzátette, magasra tették a lécet a csapatok, nehéz lesz felülmúlni azt a felkészült munkát és jól összerakott programfelhozatalt, amit a négy versengő csapat hozott össze.

A leköszönő diákrektor, Török Beatrix immár a női örektorok számát gyarapítja - összesen ketten vannak - , illetve új hagyományokat is meghonosított lemondásakor, például egyenpólót csináltatott a leköszönő és hatalomra lépő diákrektoroknak. A gála alatt az izgalom, az eredmény kihirdetésekor pedig a meghatottság járta át a Pannon Egyetem falait, hiszen ez a mozzanat azt jelentette, hogy két évre ismét el kell búcsúznunk a Veszprémi Egyetemi Napok színes és izgalmas perceitől. A szerencsések viszont kiélvezhették a Veszprémi Egyetemi napok teljes programját a hagyományos és színpadi programok mellett a napközbeni sörpongversenyt, az EFOTT vagy az EKF aktivitásokat is.

A hétvége már hagyományos programok nélkül folytatódott. Színpadra állt Kelemen Kabátban, Azariah, az Anna and the Barbies és a Kowalsky meg a Vega is, de újdonság volt a színpadi produkciók sorában, hogy a VEN helyet adott a helyi együtteseknek is. Ennek köszönhetően láthattuk a színpadon a Tengeri Püspököt, Zellát és az SMS zenekart is, vasárnap pedig a Dogs n’ Roses-t és a Sabbathicalt. Az utolsó napon DaveLogan húzta a talpalávalót hajnalig.