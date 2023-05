A pénteki napon három ingyenes előadást is megtekinthetnek az érdeklődők a TÁNC fesztiválján. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Lordok tánca című előadását 16 órától a Szent Imre téren, a Juhász Kata Társulat és a cie Two in One Hétköznapi cirkuszaink című előadását 20:30-tól a Jutasi úti edzőpályán, és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Vérnász című darabját 21 órától a Hangvilla 3. emeleti stúdiótermében.