Az Egry 140 - Balaton, Szicília, Nervi című tárlaton a festőművész 140 alkotása látható. Péterváry-Szanyi Brigitta, a múzeum igazgatója köszöntőjében kiemelte, az utóbbi négy évben harmadszor nyitotta meg újra kapuit átmeneti bezárás után az intézmény. Hozzátette, a múzeum épülete teljesen megújult az elmúlt másfél évben. Új gépészeti rendszert építettek be, megújult a homlokzat, a tető, a fűtésrendszer, az elektromos hálózat, valamint több helyen az eredeti díszítőfestést is helyreállították. Jelentős változás, hogy liftet építettek be az épületbe, amely így akadálymentesen megközelíthető. Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész megnyitójában arról beszélt, a Balaton ma a magyar identitás egyik alapja, ehhez azonban mérnökök és művészek munkájára volt szükség. Emlékeztetett, a tó és környéke a 18. század végéig egy mocsaras vidék volt, amelynek lecsapolására több terv is készült.

Először a költők vették észre a magyar tenger szépségét – maga a kifejezés Kazinczy Ferenctől származik –, Csokonai Vitéz Mihálytól kezdve Berzsenyi Dánielen át Virág Benedekig. Nem sokkal később a festőművészek is felfigyeltek a Balatonra: előbb a tó körüli táj vadregényességét festették, majd a déli parton elkészült a vasút, és ezután sorra születtek a viharos Balatont ábrázoló festmények. Nem sokkal ezután Mészöly Géza a tó körüli településeken lakókat ábrázolta, míg Szinyei Merse Pál elsőként a fény és a víztömeg találkozását vizsgálta festményein. – Egry József – aki nemcsak festőként, emberként is eggyé vált a balatoni tájjal – képein a Balaton szakrális térré válik a fény, a víz és a képeken szereplő emberek egybeolvadásával: időtlen teret és időből kilépett embereket ábrázol – fogalmazott Nyáry Krisztián.