A történelmi helyszínen felállított színpadon kora este köszöntötték a szép számban megjelent közönséget, akik nem sajnálták idejüket áldozva felmenni a várba, hogy a legelső pillanatokról se maradjanak le. Jól tették, hiszen már itt az operett-számok mellett cirkuszi produkciókat is láttak. Hallhatták Brányi Mária alpolgármester köszöntőjét, melyben elhangzott, Rátonyi neve, életműve, a fesztivál nemes hagyománya, a művészek rangja, lelkesedése, névsora jó ok a lelkesedésre. – Mára klasszikussá, rövid idő alatt hungarikummá vált a Franciaországból indult műfaj. A könnyed, leginkább szerelmi történetek sok szellemességgel, humorral fűszerezve egyetemes emberi érzéseinket célozzák, témájuk gyakran vígjátéki, vidám, komikus, tragikomikus, de gúnyos elemeket is tartalmaz, ezért szórakoztató. Az idén színpadra állított darabok jól kifejezik az operett-kultúra egyetemességét, európaiságát, sajátos közép-európai zenei termékünk színe-javát vonultatják fel, a királynék városa nem kis izgalmakkal néz a királynék műfajának ez évi bemutatkozása elé – hallottuk az alpolgármestertől, majd Oberfrank Pál színházigazgató köszönte meg a város által e színházi olimpia megrendezéséhez nyújtott, illetve az Európa Kulturális Fővárosa projekt által biztosított nagylelkű támogatást. Ugyancsak köszönetet mondott Fekete Péternek, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatójának, aki a cirkusz eszközeivel támogatja a rendezvényt. Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Petőfi Színház igazgatóhelyettese az összefogást hangsúlyozta Veszprémben, mely nagy segítség a fesztivál létrehozásához. – Maga a műfaj, az operett nem csupán a léleknek, a szívnek táplálék, de úgynevezett gasztroperettel és vidámparkkal is várja a Színházkert a látogatókat – hívta fel a figyelmet, majd arról szólt, idén is díjaznak, a legjobb előadást és az operettfesztivál legjobb programjának díját is kiosztják, ezért szavazásra buzdította a közönséget.

A fesztivál művészeti vezetője Keller János, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház művésze elmondta, álmodtak egy nagyot a Petőfi társulatával az operettfesztivál létrehozásáról, s utalt a 4 napos családi fesztivál összeállítása mögött lévő hatalmas munkára, mely a különleges cirkusz- és színházművészet ötvözetét hozta Veszprémbe.