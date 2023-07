„Kilencven százalékban olyan fellépőket hívtunk idén, akik már jártak nálunk. Szerettük volna, ha ők, akik annak idején egy számukra teljesen ismeretlen helyről érkező meghívásban megbízva eljöttek hozzánk, és néhány nap alatt sokunk kedvenceivé, barátaivá váltak, együtt ünnepelhetnék velünk a 2023-as évet. Őszintén hisszük, hogy a város iránti bizalmuk, majd a fesztiválokon Veszprémre gyakorolt hatásuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy idén Veszprém lehessen Európa Kulturális Fővárosa” – írják közösségi felületeiken a szervezők.

Ez mit sem változtat – sőt! – a minőségen és a felfedezés örömén, hiszen a korábbi évek tapasztalata szerint fizikai képtelenség volt minden fellépő koncertjére eljutni a négy nap alatt. Ez rögtön lehetőséget is teremt az érdeklődőknek, hogy a délutáni programokon is nagyobb számban résztvegyenek, és meghallgassák az Utcazene fesztivál versenyzőit.

Idén is 20 lelkes banda vagy előadó tölti meg az utcákat zenével a délutáni idősávokban, emellett a kitelepült civilek és különleges étkek is sok izgalmat kínálnak. Az idén kitelepülő foodtruck show ismét nem hagy minket cserben, hiszen vegán, gluténmentes, streetfood, édes és sós, húsos és zöldséges ételek is sorakoznak majd, tehát lesz minden, mi szem-szájnak ingere.

Emellett természetesen 7 színpadon és 3 utcazenész megállóban élvezhetjük a jobbnál jobb koncerteket, a belvárosban, a zegzugos veszprémi utcácskákon. Ehhez akár a programfüzetet, akár ezt a térképet is használhatjuk navigációként:

A vmeteo.hu időjárásjelentése szerint szerdától szombatig meleg idő vár ránk, harminc fok körüli csúccsal, ám péntek-szombaton nagyobb az esély a zivatarokra. Jó fesztiválozókként ne esernyőt hozzunk magunkkal, inkább esőkabátot, hogy a tömegben csökkentsük a balesetveszélyt. Mivel Veszprém elhivatott a környezetvédelemben is, ezért hozzunk magunkkal kulacsot, hogy a műanyagfogyasztást lehetőség szerint csökkentsük.

Érdemes végig követni a veol.hu tudósításait, illetve személyesen résztvenni a programokon, hogy az Európa Kulturális Fővárosa évét közösen ünnepeljük Veszprém legszeretettebb fesztiválján! HV