Az árverés anyaga ezúttal is vegyes: a megszokott módon olyan klasszikus, modern és kortárs műalkotásokra lehet majd licitálni, amelyek a Balaton, a nyár és a szerelem tematikájához kapcsolódnak, mondta el Pintér Péter, a Pintér Galéria és Aukciósház tulajdonosa, az aukció vezetője. Felidézte, a kezdeményezés ötletét az adta, hogy a balatonfüredi programok sorából hiányzott az aukció. A rendezvényt idén már 14. alkalommal szervezik meg, amely évről évre ismertebb. Az aukciós kiállítás július közepe óta látható a Vaszary Galériában, amely augusztus 12-én, szombaton az aukciónak is otthont ad. A közönség 330 tételre licitálhat, amelynek összkikiáltási ára 160 millió forint.

Az árverésen közel kétszáz alkotó műve kerül kalapács alá. Pintér Péter elmondta, a Balaton-festészet a 19. században vette kezdetét, ezért is kuriózum, hogy az aukción szerepel Gundelfinger Gyula 1891-es Szigliget című festménye, amely a kínálatban a legrégibb kép. Lesznek tételek nagy klasszikusoktól, mint Rippl-Rónai József nyári életképe, Egry József két festménye, vagy a Nyolcak csoportjába tartozók közül Pór Bertalan, Czóbel Béla, Berény Róbert és Márffy Ödön munkái. A legmagasabb áron kikiáltott tétel Móricz Margit 1930-as években készült Dinnyevásár című képe lesz. Jelentős a kortárs grafikai blokk is, az 1960-as, 70-es, 80-as években induló magyar neo-avantgarde művészektől (Vasarely Viktor, Lantos Ferenc, Maurer Dóra, Keserü Ilona, Nádler Róbert, efZámbó István) sokszorosított és egyedi munkákra lehet licitálni. Emellett a legrangosabb kortárs művészek – például Bukta Imre, Keserü Ilona, efZámbó István – munkái is nagy számban szerepelnek az árverésen, sőt, a közönség a Quimby frontembere, Kiss Tibor korai olajképeiért is versenybe szállhat. Az aukciós anyagban a klasszikus, modern és kortárs képek és grafikák, festmények mellett plasztikák, valamint Zsolnay-kerámiák, továbbá különböző korú ékszerek – gyűrűk, nyakékek, fülbevalók – is szerepelnek.

A közönség összetétele kapcsán Pintér Péter arról beszélt, a turisták is érdeklődve jelennek meg az eseményen, akik kíváncsiságból látogatnak el az aukcióra, míg a résztvevők másik felét a szakmai közönség, a profi gyűjtők adják. A képzőművészeti anyaggal igyekeznek mindkét közönségtípus érdeklődését felkelteni. Ezért lehetséges, hogy az aukción a legalacsonyabb árú műtárgy kikiáltási ára harmincezer forint, a legmagasabb hétmillió forint. Pintér Péter elmondta, az aukciós kiállítás augusztus 12-ig látható 10 és 18 óra között a Vaszary Galériában. Az árverésen személyesen, vagy vételi megbízással, illetve telefonos kapcsolaton keresztül lehet részt venni. Emellett online is lehet licitálni élőben az axioart.com független műkereskedelmi portálon. A minden érdeklődő számára nyitott aukciót augusztus 12-én, szombat 18 órától rendezik a Vaszary Galériában.