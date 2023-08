A siket és nagyothalló közönség tagjai képesek élvezni a zenét, és rengetegen járnak közülük koncertekre. Kifinomult érzékeiknek és különösen a mai nagy teljesítményű hangszórók erejének köszönhetően pontosan érzik a ritmus rezgéseit testükben, és pont olyan jót tudnak bulizni rá, mint a halló közönség tagjai.

A zene és a ritmus élvezete mellett most végre a zeneszámok dalszövegei is koncertélménnyé váltak a veszprémi Gyárkert hallássérült közönsége számára is. Magyarországon még úttörő a kezdeményezés, amit a Korner Jelnyelvi Tolmács Központ végez, de tolmácsaik nem jönnek zavarba, legyen szó akár a Margaret Island elvontabb szóképeinek, akár Krúbi, Geszti Péter, vagy a Beton.Hofi kimondhatatlanul gyorsnak tűnő rap szövegeinek tolmácsolásáról.

Miben más a jelnyelvi tolmácsolás egy koncert alatt? Itt is szinkronban folyik a tolmácsolás, ami hatalmas felkészülést igényel a tolmácsoktól, hiszen ők nemcsak a dalszövegeket tudják betéve, hanem felkészülnek a számok közötti színpadi kommunikáció fordítására is. A jelnyelven tolmácsolt koncertek sorozata is egyike a VEB2023 EKF esélyegyenlőségéget segítő látogatóbarát kezdeményezéseinek. Az esélyegyenlőség mellett azonban a programsorozat során kulcsfontosságú szerepet kap a gyermek- és családbarátság, a környezeti fenntarthatóság, és az önkéntesek bevonása.

Az eddigi koncertek közül a Margaret Island, Krúbi, Charlie és Geszti Péter szövegeit kísérte jelnyelvi tolmácsolás. Aki ezekről lemaradt, azoknak a nyár vége is tartogat lehetőségeket: jelnyelvi tolmácsolás kíséri majd a Carson Coma (08. 30), Majka (08. 31.) és Beton.Hofi (09. 02.) koncertjét is.