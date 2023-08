Augusztus 3-án Nik West és Rick Astley nyitja a háromnapos pikniket. A legjobbak között jegyzett női funk-rock és soul basszusgitáros és énekesnő, Nik West karrierje egészen fiatalon kezdődött Phoenixben, a zenei alapokat édesapjától tanulta meg ritmusgitáron. Rendkívüli tehetségével hamar a legnagyobbak mellett gitározott, olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Dave Stewart (Eurythmics), vagy Prince, akik elismerően nyilatkoztak a fiatal, extravagáns zenészről.

Rick Astley-t már senkinek sem kell bemutatni, a Never Gonna Give You Up pdig nem az egyetlen dala: legnagyobb slágerei mellett kifinomult soul hangzásával varázsolja majd el a piknikezőket.

Alig várjuk a pénteket, hiszen augusztus 4-én a Dirty Loops és a Thievery Corporation zenél a Jazzpiknik Nagyszínpadán. A Thievery Corporation egy washingtoni duó, amelynek története több mint két évtizede indult, zenéjükben a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika műfajai keverednek. A Thievery Corporation 1996-ben lépett fel először a washingtoni Eighteenth Street Lounge-ban – a ma már világhírű klubban –, amely a DC underground zenei világ inkubátora. Rob Garza és a szórakozóhely társtulajdonosa, Eric Hilton a dub, a bossa nova és a jazz iránti közös rajongásuk révén jöttek össze. ’97-es debütáló albumuk, a Sounds from the Thievery Hi-Fi az elektronikus zene egyfajta újradefiniálásaként született meg, és úttörő jellege hamar világszerte ismert lett. Hangzásuk spektruma az évek előrehaladtával csak nőtt és nőtt, ennek lenyomatait nyomon követhetjük terjedelmes diszkográfiájukban – az elmúlt több mint húsz évben tíz stúdióalbumot hoztak ki. A világhírűvé tett klubbal és kiadóval, a nagysikerű lemezekkel, a legendás show-kkal és több mint egymillió eladott albummal – mindegyiket saját produkcióban, függetlenként dobták piacra – a Thievery Corporation ma is meghatározó szereplője az elektronikus zenének.

Augusztus 5-én, szombaton pedig az Incognito, majd a várva várt Level 42 lép fel a Balaton legnagyobb presztízsű butikfesztiválján.

A szombati záróeste a ’80-as évek ünnepelt jazz-funk fúziós bandája, a Level 42 táncoltatja meg a Paloznaki Jazzpiknik közönségét. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit ötvözte egyedi hangzásban, amelyért milliók rajongtak. Világszerte több mint 30 millió eladott lemezük van. Olyan ismert dalokat hoznak a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Something About You, vagy az It’s Over gigaslágerek

Idén nyáron egy különleges produkció: a Superar is Paloznakra látogat. A Superar képzett zenészekkel segítségével biztosít ingyenes művészeti képzést és a kulturális életben való aktív részvételt hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára. Céljuk, hogy az aktív muzsikálás sokrétű, pozitív hatása minden gyermekhez és fiatalhoz eljusson, függetlenül kulturális, vallási, nyelvi és szocioökonómiai hátterétől.

- Évről évre készülünk valami látványos attrakcióval a pikniken – ez a 11. Jazzpikniken más módon, láthatatlan formában valósul meg. A Jazzpiknik elmúlt 10 évében olyan sok szeretetet és támogatást kaptunk a közönségtől, a fellépőktől és a közreműködőktől, hogy szeretnénk a következő időszakban ez a sok jót viszonozni. Köszönetet és hálát érzünk és szeretnénk ezt visszatölteni; társadalmi célokra fordítani az idei piknik bevételének egy részét. Minden évben van ilyen törekvésünk, de idén még kiemeltebb hangsúlyt fektetünk az adományozásra és támogatásra – nyilatkozta Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik alapító-fesztiváligazgatója. A Jazzpiknik minden évben a bevételének egy részével rászorulókat támogat.