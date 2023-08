Lackfi János ezúttal is szuggesztív, a Teremtőt a teremtett világ szépségén keresztül láttató szövegére Hrutka Róbert írt gyönyörű, fülbemászó zenét. A klipet Radisics Milán jegyzi, aki a Tési Pajta Eklektika programsorozat részeként tartott vizuális képzés kurzusainak legjobbjait is integrálta a szövegre és a zenére is érzékenyen rímelő, gazdag képi világú film elkészítésébe.

Noha a dal első hallásra csak Tésről szól, ha odafigyelünk, kiderül, magasztosabb a cél, Tés mindenki nevében szól: a magyar vidéken és a magyar vidékért élő, a jövőjüket ott tervező és a vidék boldogulásáért, felemelkedéséért dolgozó emberek vallanak benne szerelmet szűkebb pátriájuknak, legyen az bárhol is a hazában. Az Átölelt vidékben ezért nem csak Isten ölel át minket, ahogyan azt az utolsó sor sugallja, hanem Tés is átöleli Magyarországot. A videoklip Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat Pajta Programjának támogatásával készült.