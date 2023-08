Magyarországon született valószínűleg a világ első olyan törvénye 1949-ben, amely lehetővé tette, hogy nemcsak egy vár vagy palota lehet műemlék, hanem egy parasztház vagy istálló is, írják szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményükben a szervezők. Ennek eredményeként hazánkban szép számmal vannak népi műemlékek. A népépítészettől ma is sokat tanulhatunk, többek között a helyi anyagok használatát, az energiatakarékosságot és a fenntarthatóságot. Ugyanakkor a kortárs építészetnek is fontos forrás lehet, ahogy ezt korábban Kós Károly és társai, utóbb pedig a magyar organikus iskola képviselői bizonyították.

Ezért szervezi az MTA Veab Népi Építészeti Munkabizottsága, amely egy Kárpát-medencei hatókörű szervezet – erdélyi, felvidéki és vajdasági tagjai is vannak – az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetével és a Szimmetria Alapítvánnyal együttműködve a második nemzetközi konferenciáját. A konferenciához szakmai út is tartozik a Balaton-felvidéken, hosszabb megállókkal Taliándörögdön, a Káli-medencében és Badacsonytomajon, majd a Balaton-parton. Ennek során a résztvevők megismerhetnek több olyan épületet, amelyet a Teleki László Alapítvány Népi építészeti programja keretében újítottak fel.

A rendezvényre öt kontinensről érkeznek a résztvevők, köztük Adrian Green professzor, az 1952-ben Oxfordban alapított Vernacular Architecture Group elnöke; Elaine Jackson-Retondo Kaliforniából, az 1980-ben alapított Vernacular Aarchitecture Forum elnöknője és Howard Davis professzor az amerikai Oregon államból. De távol-keleti szakemberek is jönnek a rendezvényre, így Japánból Nobuo Mishima építészprofesszor, Koreából In-Souk Cho építésznő.

A konferencia megnyitására Vukoszávlyev Zoránt, az Építési és Közlekedési Minisztérium műemlékvédelemért felelős helyettes államtitkárát kérték fel. A konferencia szervezői Nagy Dénes, az MTA Veab Népi Építészeti Munkabizottsága elnöke, Csáji László Koppány, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója és Nagy Róbert, a Szimmetria Alapítvány elnöke.