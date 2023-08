Több előadó érkezett a kis bakonyi faluba, hogy kiindulópontként szolgáljanak tájékoztatásaik azoknak, akik szeretnék tudni, őseik merre éltek, honnan jöttek. Többen már elkezdték a kutatást, csak elakadtak, ők segítséget kaptak. A látogatók az előadások közötti időben megnézhették a hímzett sváb falvédőkből álló kiállítást, melyet Jungvirthné Bús Erzsébetnek köszönhetünk. Több településre, rendezvényre elviszi a feliratos régi textíliákat, amik német ajkú területekről kerültek hozzánk. A motívumok között láthatunk holland mintákat, szélmalmot, fapapucsot, és később magyar motívumokat is felvarrták a falvédőikre a sváb asszonyok.

Erzsébetnek már gyerekkorában megtetszettek a falvédők. Apai ágon nagymamája sváb származású, ő mégis először magyar nyelvűeket kezdett gyűjteni, de van neki pár sváb is, amik ma már nagyon ritkán lelhetőek fel. A hímzett szövegekben gyakran komoly gondolatokat fogalmaztak meg a háziasszonyok, akik ezekkel díszítették otthonaikat. Témáikat tekintve a falvédőket több csoportba lehet beosztani: vannak szerelemmel, házassággal foglalkozók, vallásos darabok, vendégköszöntők, konyhába valók, gyermekeknek szólók és szöveg nélküli jeleneteket ábrázolók. Viccesek és bátor szövegezésűek is. Például: „A háztartás kormányzása az asszonynak gondja, a hozzávaló ezres bankót férjuram hozza”.