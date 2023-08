A közönséget a háziasszony, Bartunek Katalin köszöntötte, majd Márta István projektvezető elmondta, hogy az eseményt a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet szervezte. Az „Eger-víz patakművészeti őrség 13 településen” című rendezvénysorozat keretében Nagyvázsonytól Szigligetig 26 helyszínen 30 kulturális programon vehetnek részt az érdeklődők a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával.

A koncerten elhangzott Chopintől például a szerző első keringője, Haydn C-dúr fantáziája, Debussytől a Fények a vízen, a Boldog sziget és a Holdfény, Bachtól több darabot, például a Kromatikus fantázia és fúgát és a Sarabande-ot játszotta a művész. A szerző legnehezebb fúgáját Boros Misi itt adta elő első ízben.

A műsorvezető ezúttal Veisz Gábor, a Bartók rádió szerkesztő-műsorvezetője volt. Amint a művész és a műsorvezető beszélgetéséből kiderült, a most húszesztendős Misinek már tízéves korában sem okozott gondot az ismertség, a sok fellépés. Vallotta, hogy a zene feltölti, fantasztikus élményként éli meg, hogy azzal foglalkozhat, amit szeret, boldog, hogy kedvenc zeneszerzői, Chopin, Debussy, Schubert műveit adhatja elő. Hangsúlyozta a nagyon jó családi háttér fontosságát, amely szerencsére számára is megadatott és ma is segíti őt.

A koncerten jelen voltak pedagógus szülei és bátyja is, akiket szintén megismerhetett a közönség. Édesanyja vallott arról, hogy Misiről már három-négy éves korában kiderült a zene iránti vonzalma, és többen tanácsolták a szülőknek, hogy figyelmet érdemel a tehetsége. Gitározott, majd zongorázott. A meglehetősen intelligens, alázatos fiatal művész úgy véli, hogy a Virtuózok című műsor nem verseny volt, ő oda zenélni ment, azóta pedig folyamatosan fejlődik, tanul és rengeteget koncertezik. Széles repertoárjából mindig az akusztikai közeghez, a hangszerhez mérten választja meg a műsort.

Leszögezte, hogy a szakmát leginkább a fellépések sorával lehet megtanulni. Amikor meg kell küzdenie egy kevésbé kedvére való művel, akkor tanul a legtöbbet. Az improvizálásért nem rajong, azonban kedveli és játssza a kamarazenét, és a szimfonikus költeményeken keresztül a balettig mindent szívesen hallgat. Sok koncertre jár, hogy oly módon ugyancsak tanuljon más művész előadóktól. Gyakran koncertezik mesterével, Bogányi Gergellyel, és külföldön ugyancsak sokan segítik az útját.

Zeneszerzésre egyelőre nem vállalkozik, de mint az esten kiderült, Márta István egyik régebben írt darabját a szerző Misitől hallotta először megszólalni a zongorán.