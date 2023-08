– Kicsit vastag lett ez a szám – szólt örömmel a folyóiratról, annak terjedelmére és tartalmára vonatkozóan Kilián László, a kiadvány szerkesztője, aki elmondta, már az idei 4. számuk is nyomdában van, melynek megjelenése a hónap végén várható.

Fenyvesi Ottó Nagy Gábornak, az irodalomtudományok Körmenden élő doktorának lapindító verséből olvasott fel, majd a folyóirat tartalmát ismertette. Rögtön két szerzőt is kiemelt, egyikük Vilém Flusser Prágában élt filozófus, a nyolcvanas évek egyik legtekintélyesebb médiaszakértője, aki Utótörténetek című írásában korunk jelenségeit kutatta, a mostani számban helyet kapott értekezése a játékokról szól. Ugyancsak minden számban szerepelnek Losoncz Alpár filozófus írásai is. A mostani kiadásban az Új Symposion című irodalmi-művészeti folyóirat főszerkesztőjéről, Bosnyák Istvánról szól Tudják-e című írásában, akire azért is tart fontosnak emlékezni Fenyvesi Ottó, hiszen kevesen kötik Bosnyák nevéhez az egykori újvidéki kiadványt. Itt érdemes megemlíteni, hogy az Új Symposion egykori szerkesztői 1993-ban Veszprémben alapították meg az Ex Symposion című folyóiratot, mely újvidéki elődje örökségét őrzi.

A bemutatón személyesen is megjelent Röhrig Eszter szerző, akinek írásait néhány éve közli a folyóirat. Saját magáról és könyveiről szólt röviden, majd most közölt novellájából olvasott fel részletet, mely írás egy átlagos nyolcvanas évekbeli értelmiségi házaspár izraeli utazásáról szól Jövőre Jeruzsálemben címmel.

A Vár Ucca Műhely irodalmi és művészeti lap idei 3. száma a Veszprémi Művész Céh tagjainak alkotásait tartalmazza, a borító Boda Balázs Gábor festménye alapján készült, kiadója a Művészetek Háza Veszprém. A bemutatót Rábai Zsanett előadóművész és Palásthy Máté gitárművész előadása színesítette.