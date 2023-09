A Veszprémi Petőfi Színház a 2023-24-es évadában új kezdeményezést vezet be: minden bemutató előtt közönségtalálkozóra várja a nézőket, a művészekkel, a közreműködőkkel beszélgethetnek és megismerhetik az alkotás folyamatát, a kulisszatitkokat. A Petőfi NézőPontban az Anconai szerelmesek című előadás közönségtalálkozóját szeptember 21-én 17 órától tartják meg. Az érdeklődők beszélgethetnek az előadás rendezőjével, Forgács Péter Jászai Mari-díjas művésszel és az előadás számos szereplőjével: Módri Györgyivel, Szederjesi Teodórával, Hirschl Laurával, Taba Dorottya Luciával, Keresztes Gáborral, Keller Mártonnal és Vaszkó Bencével. A beszélgetés vezetője: Kellerné Egresi Zsuzsanna kreatív menedzser-igazgatóhelyettes.

A délután során nemcsak a kulisszák mögé, az alkotás folyamatába enged betekintést az előadás gárdája, hanem számos meglepetéssel, egy-két ízelítő dallal is készül, sőt még dedikálásra és közös képek készítésére is lesz lehetőség.

Az Anconai szerelmesek zenés komédia, amit szeptember 29-én mutatnak be, humorral és szerelemmel tölti meg a lelket. Az olasz gyökerekkel rendelkező Taba Dorottya Lucia, Don Tomao Nicomaco leányát, Luciát alakítja, míg színpadi párja Keller Márton lesz, a vándormuzsikus, Luigi del Soro bőrébe bújva.