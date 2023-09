Magától értetődőnek tartjuk, hogy leugrunk egyet a Balcsira. Ott volt már tavaly és tavalyelőtt is, meg ott lesz jövőre is. Ez már csak természetes. Tényleg? A VEB2023 EKF kiemelt projektjeként futó Balatorium programjaiban részt vevő kutatók és művészek úgy látják, hogy messze nem. Riogatni nem szeretnének, viszont az október 19-én nyíló, a Balaton-felvidék és a Balaton kulturális és ökológiai kapcsolatát bemutató Zavargó vizek című kiállításon fel kívánják hívni a figyelmet a közös felelősségre. A tárlaton szereplő művek jelentős része fiatal – például a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanuló – alkotók keze alól került ki. A kiállítás látogatói megismerkedhetnek továbbá a lassú tájbejárás fogalmával is – hátha kedvet kapnak a következőhöz.

Egész nap ilyen-olyan székeken ülünk – talán a kelleténél többet is. Legtöbbször akkor foglalkozunk e bútordarabbal először és utoljára, amikor kiválasztjuk a boltban, aztán nem is gondolunk rá többet. Gyönyörködni aztán végképp nem szoktunk benne. Idáig így volt, de az október 21-én nyíló, a Néprajzi Múzeum bútorgyűjteményének darabjaiból összeállított Székátiratok című vándorkiállítás megtekintése után szavatoltan többet látunk bele a székbe. Azt pedig, hogy a használati tárgy milyen jelentéstartalmakat hordoz napjainkban, a budapesti AU Műhely építésziroda tervezte ülőalkalmatosság mutatja meg.

A veszprémi művészek nemcsak a zenében, a festészetben és a szobrászatban tettek le Európa-, sőt világszinten jegyzett alkotásokat, hanem a fotográfiában is. Bár Devecserben született, igazából Veszprémből indult el Jokesz Antal, akinek experimentális művei ezek közé tartoznak. Az október 27-től látható A fény árnyéka elnevezésű kiállításon is ott lesznek ezek a fotók a társszervező Budapesti Metropolitan Egyetem egykori és jelenlegi hallgatóinak és oktatóinak a veszprémi fotográfus ihlette alkotásai mellett.