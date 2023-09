Az évforduló alkalmából egész napos konferenciát szervez a kutató tiszteletére a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány Irodalmi Klubja, az Erdőfű zenekar és a Magyar Etnokoreológiai Társaság Salföldön, a Káli Fecske kulturális rendezvényközpontban szombaton.

„Martin Györgyből élt a fél magyar koreográfusi gárda", ahogy Andrásfalvy Bertalan fogalmazott, és ez cseppet sem volt túlzás, hiszen annak a tudásnak a nagy részét, ami a néptáncosok birtokában ma van, Tinkának köszönhetjük. Tinkának, aki már igen fiatalon, időt, anyagiakat nem kímélve járta a tájegységeket, hogy anyagot gyűjtsön, abban az időben is, mikor csak olyan technika állt rendelkezésére, amivel a hangot és a képet külön kellett felvenni. Olyan időben is járta a vidéket, többek között Erdélyt is, mikor a hatalom inkább elhallgatni akarta a nemzeti kultúrát, nemhogy támogatni. De Martin György fáradhatatlanul dolgozott, egész életét a folklór kutatására tette fel, talán ezért is hagyott itt minket ilyen fiatalon. (Bár egy másik történet szerint megjósolták neki, hogy fiatalon fog meghalni, és ezért dolgozott annyit, hogy rövid életébe minden beleférjen.)

Martin nem csak gyűjtőként, hanem kutatóként is a népművészetet szolgálta. 1953–1965 között a Népművelési Intézetben dolgozott néptánckutatóként. 1965-től az MTA Népzenekutató Csoportjának tudományos munkatársa, majd csoportvezetője, 1974-től haláláig az MTA Zenetudományi Intézet tudományos osztályvezetője volt.

Martin György megszállott volt, nem volt könnyű vele dolgozni, a népzenén és a néptáncon kívül gyakorlatilag semmi nem érdekelte. Fiatalon, 51 évesen 1983. október 31-én hunyt el.

Az emlékére szervezett konferenciát kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutató, táncelőadás, emlékműsor és táncház színesítik. Szó lesz Martin György és a táncházmozgalom kapcsolatáról, mely beszélgetésen Farkas Zoltán „Batyu”, Tóth Ildikó „Fecske”, Virágvölgyi Márta, Németh Ildikó, Szabó Szilárd mellett részt vesz Tinka nevelt fia, Éri Péter is. A beszélgetést Csúri Ákos néptáncos, újságíró moderálja.

Ezután Martin Györgyöt és tánckutatását járja körbe Könczei Csilla, Karácsony Zoltán, Héra Éva, Ratkó Lujza és Székely Anna, a Magyar Etnokoreológiai Társaság elnöke.

Az emléknapon mutatják be Klotz Miklós Torockó című könyvét, és itt lesz látható a Pannónia szíve táncelőadás, melyen fellép az Alba Regia Táncegyüttes Ifjúsági csoportja, a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes és utánpótlás Kacamajkó csoportja, a Tatai Kenderke NTE, a Tatai Pöndörke NTE, a Tatabányai Csutri NTE és a Komáromi Garabonciás NTE.

A szombati salföldi rendezvénysorozatot a Bartók Együttes Martin György-emlékműsora és az Erdőfű zenekar táncháza zárja.